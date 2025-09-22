Sezon zakończył utratą prawa jazdy – motocyklista jechał 108 km/h przez miejscowość Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci ze strzeleckiej drogówki przerwali nieodpowiedzialną jazdę 45-letniego motocyklisty. Mężczyzna jechał 108 km/h w obszarze zabudowanym. Konsekwencje dla niego to mandat w kwocie 1500 złotych, 13 punktów karnych i utrata prawa jazdy na trzy miesiące. 45-latek zakończył więc sezon motocyklowy w mało przyjemnych okolicznościach.

Motocykl to dla wielu osób pasja i sposób na życie. To nie tylko forma spędzania czasu wolnego. Aby pasja nie przerodziła się w tragedię potrzebna jest świadomość tego, że jazda motocyklem, to oprócz wielkiej frajdy niesie ze sobą pewne ryzyko. Nie dla tego, że motocykliści, to bez wyjątku pozbawieni wyobraźni uczestnicy ruchu drogowego. Trzeba pamiętać, że zarówno wśród motocyklistów, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego, są osoby jeżdżące zgodnie z przepisami, ale również tacy, którzy te przepisy bagatelizują. Warto mieć jednak świadomość, że motocykliści należą do tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. W sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku lub kolizji nie chronią ich elementy karoserii, czy pasy bezpieczeństwa.

Dlatego policjanci drogówki poświęcają szczególną uwagę właśnie motocyklistom. Ich bezpieczeństwo jest szczególnie zagrożone w sezonie wiosenno-letnim, kiedy na drogach pojawia się bardzo wielu miłośników jednośladów. Wzajemny szacunek na drodze ze strony motocyklistów i kierowców samochodów jest ważnym elementem wspólnej troski o bezpieczną jazdę. Zarówno jedni, jak i drudzy muszą mieć świadomość, że droga, to nie tor wyścigowy, na którym są sami. Mimo, że sezon motorowy dobiega końca, policjanci konsekwentnie zwracają uwagę właśnie na tych uczestników ruchu drogowego.

Przykładem jest sytuacja z piątku (19 września), do której doszło na drodze wojewódzkiej numer 160. Policjanci w nieoznakowanym radiowozie zarejestrowali motocyklistę, który jechał ponad 108 km/h przez jedną z miejscowości. Kontrola drogowa zakończyła się dla 45-latka mandatem w kwocie 1500 złotych, 13 punktami karnymi i utratą prawa jazdy na trzy miesiące.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich