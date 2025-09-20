ZERO TOLERANCJI dla nietrzeźwych kierowców - 21-latek zatrzymany po pościgu Data publikacji 20.09.2025 Powrót Drukuj Gorzowscy policjanci ruchu drogowego w piątek (19 września) przeprowadzili akcje badania trzeźwości w kilku miejscach, zarówno w centrum miasta, jak również poza nim. Jazda po alkoholu, bez uprawnień, pojazdem niedopuszczonym do ruchu, przełożone tablice rejestracyjne, spowodowanie kolizji z radiowozem, poszukiwanie do odbycia kary więzienia – to wynik próby zatrzymania tylko jednego kierującego podczas działań.

Policjanci zgodnie z zapowiedziami nie ustępują w walce z nietrzeźwymi kierującymi. Ostatnie dni pokazały, że te działania są niezbędne, a nietrzeźwi kierowcy nadal poruszają się po drogach. Tym razem gorzowscy funkcjonariusze rozpoczęli swoje działania w piątkowy wieczór (19 września). Akcja trwała do godzin nocnych, w różnych rejonach min. na ulicy Kostrzyńskiej, ulicy Grobla, w Deszcznie, Wawrowie, Janczewie czy Różankach. To właśnie w ostatniej miejscowości policjanci zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem golfem. Okazało się, że 21-latek jest nietrzeźwy – miał ponad pół promila alkoholu w organizmie – po okazaniu wyniku badania mężczyzna ruszył z miejsca i zaczął oddalać się w kierunku Gorzowa. Policjanci natychmiast podjęli pościg za kierującym. Zatrzymania auta dokonano po paru minutach na Rondzie Gdyńskim. 21-latek podczas zatrzymania, doprowadził do zderzenia z policyjnym radiowozem, w wyniku czego policyjne auto zostało uszkodzone. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Jak się okazało kierowanie pod wpływem alkoholu i nie zatrzymanie się do kontroli to nie jedyna rzecz, za którą odpowie 21-latek. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, a pojazd, którym się poruszał , nie był w ogóle dopuszczony do ruchu – tablice rejestracyjne były przełożone od innego auta. Jakby tego było mało, mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary na niemal pół roku więzienia.

Tego wieczoru zatrzymano także innych dwóch kierujących, jeden z nich odpowie za wykroczenie, drugi – za przestępstwo i kierowanie pomimo zakazu orzeczonego przez sąd. Gorzowscy policjanci przypominają - jazda pod wpływem alkoholu i środków odurzających to ogromne zagrożenie nie tylko dla samego kierującego, ale dla wszystkich uczestników ruchu drogowego! Policjanci w kwestii badań stanu trzeźwości nie zamierzają odpuszczać.

aspirant Agnieszka Wiśniewska

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim