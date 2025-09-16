Fałszywa biżuteria za prawdziwe pieniądze – policjanci zatrzymali 43-letnią oszustkę Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Oszuści, chcąc się wzbogacić, wymyślają co raz to inne metody i bez skrupułów wykorzystują naszą łatwowierność. Przekonała się o tym mieszkanka naszego powiatu, która zaufała nieznajomej i kupiła od niej, jak sądziła, złote pierścionki i łańcuszki. Towar za 4000 złotych miał być cenny a okazał się tombakiem. 43-letnia oszustka została zatrzymana i grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.

W miejscowości Górzyca 43-latka zatrzymywała osoby, oferując do sprzedaży cenną biżuterię. 75-letnia mieszkanka jadąc rowerem, zatrzymała się przed pojazdem, z którego wysiadła kobieta prosząc pilnie o jakieś pieniądze. Twierdziła, że potrzebuje pomocy, bo zabrakło jej paliwa w drodze do domu. Pilnie potrzebuje również pieniędzy na lekarza i jedzenie. Aby uzyskać pieniądze oferowała sprzedaż dużej ilość złotej biżuterii za kwotę 4000 złotych. Mieszkanka wykazała zrozumienie kupując od niej kilka pierścionków i łańcuszki. Nie posiadała w portfelu takiej kwoty, ale nie było dla niej problemu resztę pieniędzy wypłacić z banku. Jak się później okazało, biżuteria nie była złota, a wykonana z tombaku.

Od momentu zgłoszenia oszustwa policjanci z wydziału kryminalnego słubickiej jednostki poczynili wiele ustaleń. Wynikiem tych działań było zatrzymanie podejrzanej 43-latki. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutu oszustwa, do którego się przyznała. Teraz grozi jej kara nawet 8 lat więzienia.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania przy „szybkich transakcjach”. Zatrzymujący samochody często mówią, że skończyło im się paliwo, dlatego oferują złoto po bardzo okazyjnej cenie. W rzeczywistości oszukują osoby, które chcą im pomóc. W przypadku podejrzeń i obaw należy niezwłocznie powiadomić policję.



aspirant sztabowy Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach