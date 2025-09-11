Pamiętaj, życie masz tylko jedno! MISTRZU, ZWOLNIJ Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do warunków na drodze jest od lat najczęstszą przyczyną wypadków oraz kolizji. Wyższa prędkość samochodu przekłada się na dłuższą drogę hamowania oraz mniej czasu na spokojną, bezpieczną reakcję za kierownicą. Lubuscy policjanci aktywnie włączyli się w ogólnopolską kampanię społeczną PZU „Mistrzu, zwolnij”. Rozmawiamy z kierowcami o negatywnych konsekwencjach przekraczania dopuszczalnej prędkości - o tym jak niewiele potrzeba, aby szybka jazda i niebezpieczne manewry zakończyły się drogową tragedią.

Wyjeżdżając w dłuższą, ale również krótszą trasę często nam się spieszy i robimy wszystko, aby w jak najkrótszym czasie dotrzeć do celu - nie zważając na przepisy, znaki drogowe czy warunki pogodowe. Droga, którą chcemy pokonać może przebiegać autostradą, droga krajową czy innymi drogami, również tymi o mniejszym natężeniu ruchu - najważniejsze jednak, aby była bezpieczna. Niestety, wielu kierowców nie stosuje się do obowiązujących przepisów i znaków związanych z ograniczeniami prędkości oraz warunków drogowych. Efektem takiego zachowania mogą kolizje i wypadki drogowe, które czasami kończą się tragicznie. Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze jest wciąż najczęstszą przyczyną wypadków oraz kolizji. Tylko w 2024 roku policjanci na terenie całego kraju zatrzymali blisko 24 tysiące praw jazdy w związku z przekroczeniem prędkości na obszarze zabudowanym. W ciągu ostatnich 10 lat na polskich drogach zginęło blisko 25 tysięcy osób. Lubuscy stróże prawa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu podejmują wszelkie możliwe działania, aby na drogach było bezpiecznie, często pomagając podróżnym w spokojnym dotarciu do celu. W przypadku ujawniania nieodpowiedzialnych i zagrażających bezpieczeństwu sytuacji na drodze policjanci reagują na nie natychmiastowo, z całą paletą konsekwencji prawnych. Każdego dnia mundurowi ujawniają przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów i reagują na inne, równie niebezpieczne zachowania za kierownicą. Sprawdzamy stan psychofizyczny zmotoryzowanych, uprawnienia do kierowania czy stan techniczny kontrolowanych pojazdów.

Bezpieczeństwo na drodze jest jednym z priorytetów działania Policji. Robimy wszystko, aby każdy użytkownik lubuskich dróg czuł się na nich bezpiecznie i miał pewność, że sprawnie dojedzie do wyznaczonego celu. Jednak aktywność policjantów to jedno. Drugim, istotniejszym czynnikiem bezpieczeństwa jest sama postawa kierujących, ich zachowanie na drodze, szacunek dla innych, ale przede wszystkich przestrzeganie prawa. Jazda zgodnie z przepisami prawa to swoisty fundament bezpieczeństwa na drogach.

Jadąc samochodem często możemy spotkać tak zwanych „mistrzów kierownicy”. To osoby, które swoim bezmyślnym zachowaniem lekceważą przepisy ruchu drogowego – drastycznie przekraczają prędkość, wyprzedzają inne pojazdy w miejscach niebezpiecznych czy nie zważają na „czerwone światło” wyświetlane na sygnalizatorze. Mówiąc wprost: mają za nic bezpieczeństwo swoje, swoich najbliższych i innych użytkowników ruchu. Policjanci podczas codziennych kontroli drogowych w ramach akcji „Mistrzu, zwolnij” rozmawiają z kierującymi o zasadach bezpieczeństwa i zagrożeniach wynikających z niebezpiecznych zachowaniach na drodze. Przekazywane im materiały profilaktyczne, które mają skłonić do refleksji i przekonać do przestrzegania przepisów, a w konsekwencji spokojnej, bezpiecznej jazdy.

MISTRZU, ZWOLNIJ.

nadkomisarz Maciej Kimet

video: aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim