Policjanci obserwowali z drona zachowanie kierujących hulajnogami Data publikacji 05.09.2025 Powrót Drukuj Świebodzińscy policjanci przyglądali się „z powietrza” zachowaniu kierujących hulajnogami podczas działań „Jednoślad”. Mundurowi zatrzymali do kontroli kilka osób, które jechały z niedozwoloną prędkością lub bez uprawnień. Cieszy jednak fakt, że wszyscy użytkownicy hulajnóg prawidłowo przeprowadzali swój pojazd przez przejście dla pieszych i nikt nie poruszał się po jezdni.

Świebodzińscy policjanci przypominają, że osobom, które nie ukończyły 10 roku życia nie można udostępniać hulajnóg elektrycznych do poruszania się po drogach publicznych (zalicza się do nich jezdnia, pobocze, ścieżka rowerowa i chodnik). Pomiędzy 10 a 18 rokiem życia, aby móc kierować hulajnogą elektryczną lub rowerem należy posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM. Pomimo wielu apeli i kampanii informacyjnych, część rodziców i opiekunów nadal udostępnia te pojazdy osobom, które nie mogą się na nich poruszać. Jednak nie tylko nieletni nie stosują się do przepisów związanych z kierowaniem hulajnogami elektrycznymi. Wiele osób przemieszcza się nimi na jezdni, co jest zabronione. Łamane są także przy tym przepisy związane z ograniczeniem prędkości. Warto przypomnieć, że prędkość rozwijana przez hulajnogę musi być ograniczona konstrukcyjnie do 20 kilometrów na godzinę i nie mogą być one wyposażone w siedzisko.

Podczas ostatnich działań „Jednoślad”, świebodzińscy policjanci, którzy wykorzystywali drona, musieli reagować na łamanie prawa drogowego przez kierujących hulajnogami. Było to między innymi korzystanie z hulajnogi, która nie jest konstrukcyjnie dopuszczona do ruchu, kierowanie bez uprawnień, czy przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych zatrzymały się i przeprowadziły swój pojazd przez przejście dla pieszych. To bardzo ważne, ponieważ właśnie w rejonie przejść dla pieszych dochodzi do wielu zdarzeń drogowych.

starszy aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie