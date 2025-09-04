„ZJEDNOCZENI KRWIĄ” – lubuskie służby mundurowe podzieliły się krwią, podzieliły się życiem... Data publikacji 04.09.2025 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami innych służb mundurowych, żołnierzami i leśnikami podzieli się płynem ratującym ludzkie życie – ludzką krwią. Policyjna reprezentacja gościła w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, który był gospodarzem tegorocznej, piątej edycji akcji „Zjednoczeni Krwią”. Jak co roku, celem tego szlachetnego przedsięwzięcia było zebranie kilkudziesięciu litrów krwi, która trafi do osób potrzebujących.

Policjanci doskonale wiedzą, jak cennym i życiodajnym płynem jest krew. Podczas codziennej służby spotykają się z sytuacjami, w których zagrożone jest ludzkie życie. Bardzo często pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni są ich uczestnicy. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew, która jest jednym z najcenniejszych darów jaki człowiek może podarować innej osobie. Koncentrat krwinek czerwonych jest niezbędny dla ratowania życia ofiar wypadków samochodowych, przetaczany w trakcie poważnych operacji i przy różnego rodzaju zabiegach. To lek, którego nie można wyprodukować, a może pomóc wielu potrzebującym. Dlatego lubuscy policjanci bardzo często uczestniczą w akcjach oddawania krwi.

Od pięciu już lat żołnierze, leśnicy, policjanci, strażnicy graniczni, strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego czy innych służb mundurowych biorą udział w akcji krwiodawczej pod nazwą „Zjednoczeni Krwią”. Te wyjątkowe przedsięwzięcie jednoczy lubuskie służby mundurowe, które spotykają się w jednym celu – zbiórce jak największej ilości krwi, która później za pośrednictwem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, trafi do osób potrzebujących. W 2024 gospodarzem akcji była Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, w tym roku żołnierzy i funkcjonariuszy gościł Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. W środowy poranek (3 września) reprezentacja lubuskich stróży prawa, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektorem Jerzym Czebreszukiem, zameldowała się w Krośnie Odrzańskim i zgłosiła gotowość do akcji. Wszystkich gości powitała Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim generał brygady SG Monika Musielak, która podziękowała za odzew i liczne uczestnictwo w dzisiejszej akcji. Patronat Honorowy nad wydarzeniem wspólnie objęli Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Krwi, Wojewoda Lubuski Marek Cebula oraz Komendant Główny Straży Granicznej generał dywizji SG Robert Bagan. Po uroczystym rozpoczęciu i rozlosowaniu kolejności oddawania krwi przez służby przystąpiono do akcji. Pomieszczenie, w której odbywała się zbiórka wypełniło się po brzegi przez funkcjonariuszy, żołnierzy i inne osoby, chcące podzielić się tym drogocennym darem, jakim jest ludzka krew. W sumie zebrano blisko 95 litrów krwi, która już niebawem, za pośrednictwem pracowników centrum krwiodawstwa, zostanie przekazana potrzebującym.

Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie! To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.

nadkomisarz Maciej Kimet

video: aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim