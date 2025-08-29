Seniorka straciła 50 tysięcy złotych – kryminalni zatrzymali fałszywego krewnego i mężczyznę podającego się za policjanta Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy oszukali starszą mieszkankę miasta metodą na „legendę”. Kobieta straciła 50 tysięcy złotych wierząc, że pomaga swojemu bratankowi. Oszuści zostali zatrzymani w innym województwie. Dzięki zaangażowaniu policjantów, przestępcom ogłoszono już zarzuty. Jeden z nich został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło pod koniec lutego tego roku. Około godziny 22:00 do 72-letniej kobiety, na telefon komórkowy, zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako jej bratanek. Powiedział, że potrącił kobietę w ciąży na przejściu dla pieszych i aby uniknąć odpowiedzialności za spowodowanie wypadku, musi jak najszybciej przekazać policji 50 tysięcy złotych w ramach poręczenia majątkowego. Po chwili do scenariusza dołączył kolejny oszust, który skontaktował się z kobietą na telefon stacjonarny, podając się za policjanta. Seniorka została jednak poinstruowana, aby nie rozłączać się z poprzedniej rozmowy. Rzekomy „policjant” potwierdził zdarzenie opisane przez „bratanka” i przekonywał, że sytuacja jest bardzo poważna. Kobieta była nieustannie pośpieszana, proszona o nieprzerywanie rozmowy i przygotowanie gotówki. Po kilkunastu minutach, pod jej drzwiami, pojawił się mężczyzna podający się za adwokata pełniącego funkcję obrońcy bratanka. W pośpiechu odebrał gotówkę i wyszedł z mieszkania. Po zdarzeniu, tego samego wieczoru, z kobietą skontaktował się jej prawdziwy krewny uświadamiając ją, że nie uczestniczył w żadnym wypadku drogowym. Niestety było już za późno, a oszczędności kobiety padły łupem wyrachowanych oszustów.

Kryminalni z komendy w Zielonej Górze przez kilka miesięcy prowadzili intensywne działania, które pozwoliły ustalić miejsce pobytu oszustów. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyzn na terenie innego województwa. Obaj podejrzani, 54-latek i 33-latek, usłyszeli już zarzuty dotyczące oszustwa, a jeden z nich (multirecydywista) trafił na 3 miesiące do aresztu. W tej sprawie na dalszym etapie wypowie się sąd. 54-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast mężczyźnie który odpowiadać będzie w warunkach multirecydywy – do 12 lat więzienia.

Schemat działania przestępców przy tego typu oszustwach, czyli na tak zwaną „legendę”, jest zawsze podobny. Przestępcy „podszywają się” pod krewnego lub policjanta, nie pozwalają przerwać rozmowy, aby uniemożliwić zweryfikowanie informacji u prawdziwego źródła i pośpieszają, aby ich ofiara nie miała czasu na zastanowienie. Niestety, przez grę na emocjach, wykorzystując więzi rodzinne – potrafią umiejętnie wzbudzić zaufanie, szczególnie seniorów.

Należy pamiętać, że policja NIGDY nie żąda ani nie przyjmuje pieniędzy. Każdy kto otrzyma podobny telefon, powinien natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się ze służbami pod numerem alarmowym 112. Edukujmy naszych rodziców, naszych dziadków – ta wiedza może uchronić ich przed utratą oszczędności całego swojego dorobku.

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze