Próbował zaciągnąć 40 tysięcy złotych kredytu posługując się sfałszowaną dokumentacją Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Skuteczne działania operacyjne policjantów z Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu skutkowały zatrzymaniem 23-latka podejrzanego o oszustwo. Mężczyzna próbował wziąć kredyt na 40 tysięcy złotych posługując się sfałszowaną dokumentacją o wysokości uzyskiwanych dochodów.

Gdyby nie czujność lubuskich policjantów i ich skuteczna praca operacyjna, 23-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego nielegalnie wzbogaciłby się o 40 tysięcy złotych. Niepowodzenie tej transakcji to zasługa funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Wynikiem ich pracy była wiedza dotycząca możliwości przedłożenia stwierdzającej nieprawdę dokumentacji, dzięki której 23-latek próbował finalizować już swoje przestępcze zamierzenia. Na szczęście, dzięki policjantom, nie doszło to do skutku.

W piątkowe (8 sierpnia) przedpołudnie, funkcjonariusze zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej, pojawili się w jednej z placówek bankowych w Żaganiu i udaremnili bezprawny plan mężczyzny. Policjanci zatrzymali zaskoczonego ich obecnością 23-latka, który próbował zawrzeć umowę kredytu poprzez przedłożenie sfałszowanej dokumentacji o uzyskiwanych dochodach.

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, gdzie przeprowadzono z nim czynności procesowe. 23-latek złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Usłyszał zarzut z artykułu 286 kodeksu karnego:

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim