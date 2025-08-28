Szybkie zatrzymanie napastnika, który strzelał z broni w kierunku mężczyzny Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Drezdenku zatrzymali napastnika, który wszedł do jednego z lokali gastronomicznych i oddał strzały z broni w kierunku pracownika. Na szczęście skończyło się na drobnych obrażeniach gardła poszkodowanego. Mężczyzna został szybko wytypowany przez policjantów i zatrzymany następnego dnia po zdarzeniu.

W niedzielę (24 sierpnia) w godzinach wieczornych do jednego z lokali gastronomicznych na terenie Drezdenka wszedł mężczyzna, który nie wiadomo z jakiego powodu oddał strzały z przedmiotu przypominającego broń w kierunku pracownika. Napastnik następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, bo agresor działał z pełną premedytacją i z zaskoczenia. Na szczęście poszkodowany nie doznał poważnych obrażeń i skończyło się na niewielkich ranach gardła. Sprawą zajęli się policjanci z Komisariatu Policji w Drezdenku. Mundurowi przesłuchiwali świadków zdarzenia, wykonali oględziny oraz zabezpieczyli monitoring. W Działania zaangażowano policjantów z pionu kryminalnego i prewencji. Funkcjonariusze zespołu dochodzeniowo-śledczego skupili się na zabezpieczaniu śladów. Natomiast funkcjonariusze pionu prewencji prowadzili poszukiwania za napastnikiem. Wspólna praca szybko przyniosła rezultaty. Mundurowi wytypowali mężczyznę, który mógł być odpowiedzialny za strzały w jednym z lokali. Chodziło o 53-letniego mieszkańca Drezdenka. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli trzy jednostki broni i amunicję, na które nie posiadał zezwolenia. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał zarzuty dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania broni i amunicji bez zezwolenia. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sadu został aresztowany na 2 miesiące.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich