Policjanci zatrzymali 37-latka, który odpowie za śmierć mężczyzny Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności grozi 37-letniemu mieszkańcowi Świebodzina, który jest podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć 70-letniego mężczyzny. Przeprowadzone czynności pod nadzorem Prokuratury ze Świebodzina pozwoliły błyskawicznie ustalić i zatrzymać podejrzanego o ten czyn mężczyznę.

Przemoc, szczególnie fizyczna nie ma usprawiedliwienia i reakcja na osoby je stosujące musi być błyskawiczna i skuteczna. Ma to szczególnie ważny wydźwięk również dla lokalnej społeczności, ponieważ wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Przestępstwa związane z pobiciem, uszkodzeniem ciała należą do bardzo poważnych i ich wyjaśnienie oraz zatrzymanie osób odpowiedzialnych jest dla policjantów priorytetem.

W Świebodzinie, w rejonie centrum miasta, w minioną sobotę (23 sierpnia) ujawnione zostały zwłoki 70-letniego mężczyzny. Na ciele mężczyzny były widoczne obrażenia. Natychmiast ruszyły wielotorowe czynności pod nadzorem Prokuratora Rejonowego ze Świebodzina, mające na celu wyjaśnić przyczyny zgonu. Funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności, w tym zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia. Szybko ustalono wstępny przebieg zdarzenia oraz personalia osoby, która może odpowiadać za atak na mężczyznę. Kilka godzin później podejrzany został zatrzymany przez mundurowych ze Świebodzina. Usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka. 37-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Czyn, o który jest podejrzany podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

starszy aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie