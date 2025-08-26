Policyjni bohaterowie na czterech łapach – 26 sierpnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj W lubuskiej Policji służbę pełnią nie tylko policjantki i policjanci, ale także ich wyjątkowi czworonożni partnerzy, których zaangażowanie i rola w utrzymaniu bezpieczeństwa jest nieoceniona. Ich obecność stanowi niezastąpione wsparcie dla funkcjonariuszy w ich codziennych działaniach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych, tropieniem narkotyków czy materiałów wybuchowych oraz zatrzymywaniem sprawców przestępstw. To wierni, oddani i skuteczni towarzysze policyjnej służby.

Pies to bez wątpienia najlepszy przyjaciel człowieka. W Policji to z pewnością najwierniejszy przyjaciel i partner służbowy policjanta. Przez dziesiątki lat rola „czworonożnych policjantów” cały czas się zwiększała, a w czasach współczesnych psy nie są już tylko wykorzystywane do patrolowania ulic, ale pełnią wiele innych, ważnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zadań. Bez wątpienia stanowią solidne i bezcenne wsparcie policyjnej służby. W lubuskiej Policji służbę pełni 40 psów, które każdego dnia wspierają funkcjonariuszy w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców. Wraz ze swoimi przewodnikami tworzą zgrane zespoły, których skuteczność opiera się na specjalistycznym szkoleniu, dyscyplinie i wzajemnym zaufaniu.

W Policji psy służbowe wykonują różnorodne zadania, wykazując się zaangażowaniem, skutecznością i profesjonalizmem, który jest nieoceniony, a wręcz niezbędny w codziennej służbie. Jednym z kluczowych obszarów ich działania jest wykrywanie substancji odurzających oraz materiałów wybuchowych. Dzięki doskonałemu węchowi potrafią odnaleźć nawet minimalne ilości zakazanych i niebezpiecznych substancji, które często ukryte są w bagażach, pojazdach czy budynkach. Są ogromnym wsparciem w akcjach policyjnych, pomagając w zabezpieczaniu imprez masowych, kontrolach granicznych i przeszukaniach. Część z nich specjalizuje się w poszukiwaniu osób zaginionych oraz tropieniu sprawców przestępstw. Podążając za śladem zapachowym, psy służbowe potrafią odnaleźć osoby nawet po wielu godzinach od ich zaginięcia lub ucieczki. Wykorzystywane są także do działań patrolowych, towarzysząc policjantom podczas interwencji i służby w terenie, a ich obecność działa prewencyjnie, skutecznie odstraszając potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń. Są niezastąpione w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji i potrafią obezwładnić agresywnego napastnika, chroniąc policjantów oraz osoby postronne. Za ich służbę skuteczność odpowiadają przewodnicy – wyspecjalizowani policjanci, którzy dbają o szkolenie, kondycję i zdrowie swoich czworonożnych partnerów. Każdy pies ma jednego opiekuna, co pozwala na budowanie silnej więzi i skuteczną współpracę. Przewodnicy regularnie uczestniczą w kursach i szkoleniach, doskonaląc umiejętności zarówno swoje, jak i swoich podopiecznych. Ich relacja opiera się na wzajemnym zaufaniu, a lata wspólnej pracy sprawiają, że pies staje się nie tylko partnerem w służbie, ale również oddanym przyjacielem.

26 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. Naszym policyjnym, czworonożnym bohaterom życzymy samych sukcesów i dobrego zdrowia, a po zakończonej służbie dużo smakołyków, zabaw i czułości. Natomiast przewodnikom psów służbowych życzymy, aby długo mogli cieszyć się wiernością i przyjaźnią swoich towarzyszy na czterech łapach.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim