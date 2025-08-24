Bezpieczeństwo to cel policyjnych działań na granicy Data publikacji 24.08.2025 Powrót Drukuj Kończy się siódmy tydzień kontroli granicznych, które od 7 lipca prowadzone są na granicy polsko – niemieckiej. Lubuscy policjanci, wspomagani przez kolegów z innych części kraju, przez cały ten czas aktywnie wspierają i współpracują z funkcjonariuszami Straży Granicznej, aby prowadzone czynności na granicy były prowadzone sprawnie i skutecznie. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, kierowanie ruchem pojazdu i stała gotowość do podjęcia działań pościgowych. Reagujemy natychmiastowo w przypadku naruszenia prawa i porządku publicznego, będąc 24 godziny na dobę do dyspozycji mieszkańców terenów przygranicznych.

Punktualnie o północy, z 6 na 7 lipca, na granicy polsko – niemieckiej i polsko – litewskiej ruszyły czasowe kontrole. W województwie lubuskim kontrole prowadzone są w Kostrzynie nad Odrą, Słubicach, Świecku, Gubinie, Olszynie, Zasiekach i Łęknicy. Przez ostatnie siedem tygodni działań na granicy państwowej, w których wiodącą rolę pełnią funkcjonariusze Straży Granicznej, są aktywnie wspierane przez lubuskich stróży prawa. Policjanci, wspomagani przez mundurowych z innych części Polski, czuwają nad bezpieczeństwem osób przekraczających granicę państwową. Nasze główne zadania to zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowanie ruchem pojazdów w przypadku utrudnień oraz gotowość do działań pościgowych. Takie zdarzenie miało miejsce kilka dni po rozpoczęciu kontroli granicznych. W piątek (11 lipca) na przejściu granicznym w Świecku skradziony w Niemczech citroen jumper w trakcie kontroli odjechał gwałtownie z miejsca, a za nim w pościg ruszyli policjanci Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, którzy zatrzymali kierującego:

WJECHAŁ DO POLSKI SKRADZIONYM KAMPEREM I ZACZĄŁ UCIEKAĆ - POLICJANCI ZATRZYMALI 37-LATKA PO POŚCIGU

Funkcjonariusze służb zaangażowanych w kontrole robią wszystko, aby prowadzone czynności na granicy odbywały się sprawnie i skutecznie, a ruch pojazdów odbywał się bez poważniejszych utrudnień. Dlatego lubuscy policjanci wspólnie z pracownikami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz funkcjonariuszami Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim pracowali nad nową organizacją ruchu przy dojeździe do przejścia granicznego w Świecku. Efektem wspólnych działań było znacznie usprawnienie ruchu samochodowego w tym rejonie:

UWAGA KIEROWCY! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM W ŚWIECKU

Głównym celem lubuskich policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom terenów przygranicznych oraz osób przekraczających granicę polsko – niemiecką. Swoje działania prowadzimy także w zakresie ujawniania nielegalnego transportu migrantów oraz zatrzymywania osób trudniących się handlem ludzi. Reagujemy na wszelkie przejawy naruszenia prawa i porządku publicznego, popełniane przestępstwa i wykroczenia. W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia czy wystąpienia niebezpieczeństwa warto jak najszybciej zadzwonić na numer alarmowy 112 i powiadomić policjantów o takiej sytuacji. Nasza reakcja będzie natychmiastowa i skuteczna. Wszystko po to, aby mieszkańcy terenów przygranicznych oraz osoby przekraczający granicę państwa czuli się bezpiecznie i byli bezpieczni.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim