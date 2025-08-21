„Metoda na ducha” nie pomogła. Kryminalni zatrzymali podejrzanego o kradzież paliwa Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej i skutecznej pracy operacyjnej policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu zatrzymano mężczyznę, pod zarzutem serii kradzieży paliwa z pojazdów ciężarowych. 39-letni mieszkaniec Międzyrzecza aby uniknąć rozpoznania podczas włamań do zbiorników paliwa posługiwał się nietypowym kamuflażem. Na czas przestępstw zakładał na siebie prześcieradło z wyciętymi otworami na oczy, stosując „metodę na ducha”.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna kilkukrotnie spuszczał olej napędowy ze zbiorników ciężarówek zaparkowanych na terenie Międzyrzecza. Paliwo trafiało do przygotowanych pojemników, a straty przy każdym zdarzeniu sięgały kilkuset złotych. Nietypowy sposób maskowania miał utrudnić identyfikację przez świadków i kamery monitoringu. Profesjonalizm policjantów sprawił jednak, że proceder został szybko przerwany. Kryminalni ustalili personalia sprawcy i we wtorek (16 sierpnia) zatrzymali go na terenie miasta. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny zabezpieczono przedmioty mogące służyć do popełniania kradzieży, w tym plastikowe zbiorniki oraz prześcieradło używane do maskowania.

39-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Nietypowy sposób kamuflażu, który miał uchronić mężczyznę przed rozpoznaniem okazał się całkowicie nieskuteczny wobec doświadczenia i determinacji policjantów, dzięki którym podejrzany nie uniknie odpowiedzialności karnej, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

aspirant Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu