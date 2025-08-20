Rajd pirata drogowego po centrum miasta. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu Data publikacji 20.08.2025 Powrót Drukuj Szaleńcza jazda po ulicach Zielonej Góry mogła zakończyć się tragedią. W centrum miasta kierowca forda swoim zachowaniem i stylem jazdy stwarzał poważne zagrożenie dla innych podróżnych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu.

We wtorek (19 sierpnia) policjanci po zgłoszeniu o piracie drogowym łamiącym przepisy w centrum Zielonej Góry, szybko namierzyli wskazany pojazd na jednej ze stacji benzynowych. Samochód stał przy dystrybutorze, jednak kierowcy nie było w pobliżu. Patrol na podstawie dokładnego rysopisu, odnalazł go niedługo później w rejonie palmiarni, gdzie mężczyzna zażywał kąpieli… w miejskiej fontannie. 32-latek był agresywny i nie wykonywał poleceń policjantów. Po doprowadzeniu go do swojego pojazdu na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Zespół medyczny podjął decyzję o przewiezieniu kierowcy do szpitala. Ze względu na jego zachowanie, policjanci asystowali ratownikom w ich czynnościach. Wyniki badań w szpitalu wykazały obecność morfiny w organizmie kierującego, a dodatkowo policjanci pobrali próbki do analizy pod kątem innych substancji odurzających. W międzyczasie drugi patrol udał się do centrum monitoringu miejskiego, aby zabezpieczyć nagrania z poczynań kierowcy na ulicach Zielonej Góry. Potwierdziło się, że dopuścił się on szeregu wykroczeń, między innymi jazdy pod prąd, przejeżdżania na czerwonym świetle, czy jazdy po chodniku. Mężczyzna wjechał również na przejście dla pieszych mimo, że znajdowała się na nim kobieta.

Za tak niebezpieczne i skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie policjanci zatrzymali 32-latkowi prawo jazdy i odpowie on teraz przed sądem. Kierowca forda, lekceważąc przepisy i bezpieczeństwo innych, mógł doprowadzić do tragedii. Dzięki szybkiej reakcji świadków i interwencji Policji przerwano dalszą jazdę drogowego pirata, która mogła skończyć się tragicznie.

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze