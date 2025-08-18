Mistrz kolarstwa jest wśród nas – lubuski policjant zwyciężył w ORLEN Tour de Pologne Amatorów Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj Podkomisarz Mariusz Kamiński kolejny raz udowodnił swoją znakomitą dyspozycję kolarską, zwyciężając w Górskich Mistrzostwach Polski Policji rozgrywanych w ramach wyścigu ORLEN Tour de Pologne Amatorów. Wymagającą, obfitującą w bardzo strome podjazdy, 50-kilometrową trasę pokonał najszybciej wśród policjantów i sięgnął po upragnione „złoto”. Sukces to efekt talentu, dyscypliny, zaangażowania, ale przede wszystkim lat ciężkich treningów, które przeprowadza po zdjęciu policyjnego munduru.

50 kilometrów trudnej, górskiej trasy i ponad 900 metrów przewyższeń, a to wszystko w towarzystwie blisko dwóch tysięcy kolarzy – to wymagające warunki, w których 9 sierpnia rywalizowali kolarze z całej Polski w ramach wyścigu ORLEN Tour de Pologne Amatorów. Wśród nich jechało ponad 100 policjantów i policjantek, dla których kolarski wyścig był jednocześnie Górskimi Mistrzostwami Polskiej Policji w kolarstwie szosowym. W tegorocznej edycji tego prestiżowego wyścigu nie mogło zabraknąć lubuskich policjantów, którzy niejednokrotnie zdobywali mistrzowskie tytuły, medale i pucharu w wielu kolarskich imprezach w Polsce. Podobnie jak w ubiegłym roku, pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Polski Policji w kolarstwie szosowym wywalczył podkomisarz Mariusz Kamiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Mariusz był bezkonkurencyjny i po trudach związanych z pokonaniem ciężkiej, 50-kilometrowej trasy mógł stanąć na najwyższym stopniu podium i założyć biało – czerwoną, mistrzowską koszulkę.

Podkomisarz Mariusz Kamiński każdego dnia ciężko pracuje na swój sukces. Po zakończonej przed laty przygodzie z kolarstwem wrócił do swej dawnej pasji i poświęca się jej bez reszty. Jego sukcesy to wynik talentu, dyscypliny, zaangażowania, ale przede wszystkim ciężkich treningów, które odbywa po zakończonej służbie.

Mariusz, gratulujemy i życzymy kolejnych wygranych!

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto: Facebook ORLEN Tour de Pologne Amatorów oraz archiwum prywatne policjanta