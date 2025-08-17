Bezpieczne powroty z sierpniowego długiego weekendu – jedźmy z rozwagą, wróćmy z dobrymi wspomnieniami Data publikacji 17.08.2025 Powrót Drukuj Sierpniowy długi weekend to dla wielu czas wypoczynku, rodzinnych spotkań i podróży. Kiedy jednak nadchodzi moment powrotu, na drogach pojawia się znacznie więcej pojazdów, a pośpiech i zmęczenie mogą zwiększać ryzyko groźnych zdarzeń. Lubuscy policjanci przypominają, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze leży w rękach każdego kierowcy i pasażera – a zdrowy rozsądek, trzeźwość oraz sprawny pojazd to fundamenty bezpiecznej podróży.

Powroty z wakacyjnych wyjazdów oznaczają wzmożony ruch i długie trasy. Mundurowi w całym regionie prowadzą w tym czasie intensywne działania kontrolno-prewencyjne. Na drogach pojawiają się oznakowane i nieoznakowane radiowozy z videorejestratorami, motocykle oraz laserowe mierniki prędkości. Policjanci sprawdzają nie tylko, jak szybko jedziemy, ale też czy wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy, dzieci podróżują w fotelikach, a kierowcy są w pełni trzeźwi i wypoczęci. W ruch idą alkotesty i testery narkotykowe – bo nawet niewielka ilość alkoholu czy środki odurzające wpływają na koncentrację i czas reakcji. Każdy, kto ma wątpliwości co do swojego stanu, może w najbliższej jednostce Policji bezpłatnie i anonimowo sprawdzić trzeźwość.

Przygotowanie pojazdu do drogi to obowiązek, który realnie przekłada się na bezpieczeństwo. Warto przed wyjazdem skontrolować stan oświetlenia, hamulców, opon, płynów eksploatacyjnych, a także prawidłowe zabezpieczenie bagażu. Nawet kilkanaście minut poświęconych na taką kontrolę może zapobiec awarii lub wypadkowi w trasie. Kierowca powinien wyruszać w drogę wypoczęty, a w przypadku zmęczenia zatrzymać się na postój – krótki spacer, kawa czy kilka minut wytchnienia potrafią znacząco poprawić koncentrację.

Policjanci apelują także o unikanie ryzykownych manewrów i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze – szczególnie w rejonach przejść dla pieszych, skrzyżowań, w miejscach objętych remontami. Wzmożony ruch może powodować opóźnienia, dlatego warto wcześniej zaplanować trasę i rozważyć drogi alternatywne. Bezpieczeństwo na drodze to wspólna sprawa wszystkich uczestników ruchu. Wracajmy z sierpniowego weekendu spokojnie, odpowiedzialnie i z myślą o tym, by do domu dotrzeć cało, a ten wolny czas pozostawił wyłącznie dobre wspomnienia.

Szerokiej i bezpiecznej drogi!

młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim