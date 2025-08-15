Lubuscy policjanci na Święcie Wojska Polskiego Data publikacji 15.08.2025 Powrót Drukuj 15 sierpnia to dzień, w którym polscy żołnierze i wszyscy noszący mundur stają w centrum narodowej pamięci. To chwila wdzięczności i zadumy nad ceną wolności oraz nad tradycją polskiego oręża, w której szczególne miejsce zajmuje pamięć o Bitwie Warszawskiej z 1920 roku, zwanej „Cudem nad Wisłą”. Zwycięstwo to ocaliło młodą Rzeczpospolitą i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Zachód.

Znaczenie tamtych wydarzeń wykraczało daleko poza granice kraju — historycy i dyplomaci podkreślali, że rozstrzygnięcie spod Warszawy było jednym z tych momentów, które kształtowały bieg dziejów Europy. Dzięki odwadze i determinacji polskich żołnierzy obroniono niepodległość i stworzone zostały warunki do pokojowego rozwoju państwa. Święto Wojska Polskiego to zatem nie tylko symbol, ale i zobowiązanie, by pamiętać o poświęceniu poprzednich pokoleń.

W tym roku wojewódzkie obchody odbyły się w piątek (15 sierpnia) w Bytomiu Odrzańskim. Wzięli w nich udział żołnierze, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe oraz mieszkańcy regionu. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wieńców pod pomnikiem „Wdzięczni Pokoleniom”, a następnie uczestnicy wspólnie modlili się podczas mszy świętej. Lubuską Policję reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Rafał Banach, wraz z pocztem sztandarowym. Obecność policjantów podkreśliła jedność formacji mundurowych oraz ich codzienną współpracę na rzecz bezpieczeństwa obywateli. To również wyraz szacunku dla żołnierskiej służby i jej dziedzictwa. Po modlitwie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na główny rynek, gdzie odbył się uroczysty apel z ceremoniałem wojskowym. Wręczono odznaczenia i akty awansów, a przedstawiciele administracji rządowej podziękowali żołnierzom za profesjonalizm, zwłaszcza podczas wymagających zadań. Podkreślono, że ich służba jest filarem bezpieczeństwa mieszkańców regionu i całej Polski. Kulminacją uroczystości był odczyt Apelu Pamięci oraz salwa honorowa oddana przez kompanię reprezentacyjną. Następnie pododdziały przedefilowały przed zebranymi gośćmi i mieszkańcami, przy dźwiękach wojskowych marszów. Atmosfera powagi splatała się z dumą i wdzięcznością dla tych, którzy strzegą niepodległości. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się piknik wojskowy, podczas którego zaprezentowano nowoczesny sprzęt oraz wyposażenie wykorzystywane w codziennej służbie. Na stoisku Lubuskiej Policji prowadzono rozmowy na temat bezpieczeństwa oraz naboru do formacji, odpowiadając na pytania mieszkańców w różnym wieku.

Tegoroczne obchody połączyły pamięć, tradycję i wspólnotę. Przypomniały, że siłą polskiej wolności są ludzie — ci, którzy kiedyś stanęli do walki, i ci, którzy dzisiaj czuwają nad naszym bezpieczeństwem.

młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim