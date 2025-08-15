Piesi muszą czuć się bezpiecznie na drodze Data publikacji 15.08.2025 Powrót Drukuj O osobach pieszych często mówimy „niechronieni”, gdyż w przeciwieństwie do kierowców czy pasażerów, pieszego nie chronią zaawansowane systemy bezpieczeństwa instalowane w samochodach. Policjanci drogówki codziennie reagują na niebezpieczne zachowania uczestników ruchu, zwłaszcza na przejściach dla pieszych – w miejscach, gdzie zachowanie szczególnej ostrożności to obowiązek wszystkich uczestników ruchu. Nie bez znaczenia pozostaje relacja „kierowca – pieszy”, którą powinien cechować wzajemny szacunek, wsparty przestrzeganiem przepisów kodeksu drogowego.

Lubuscy policjanci ruchu drogowego każdego dnia podejmują starania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób pieszych. Mundurowi reagują na każde niebezpieczne zachowanie, skutkujące zagrożeniem bezpieczeństwa na drodze. Jedną z głównych przyczyn wypadków z udziałem osób pieszych jest wciąż nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Dojeżdżając do niego starajmy zachować się maksymalną czujność i koncentrację. Równie niebezpieczne jest wyprzedzanie na pasach czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego. Poza terenem zabudowanym, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej prędkości, tak aby móc bezpiecznie zareagować i nie doprowadzić do potrącenia. Odpowiedzialny kierowca to taki, który posiada zdolności do przewidywania sytuacji na drodze. Nawet, jeśli w danym momencie nic na to nie wskazuje.

Również po stronie pieszych są obowiązki wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również z rozsądku. Nigdy nie wchodźmy na jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd. Równie ostrożni bądźmy przechodząc przez przejście dla pieszych. W tych miejscach mamy pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami, ale nie oznacza to, że powinniśmy wbiegać na pasy. Zasada zachowania szczególnej ostrożności dotyczy kierowców i pieszych. Tak, jak uczymy najmłodszych zasad bezpiecznego przejścia przez jezdnię, tak sami nie zapominajmy, aby upewnić się, czy żaden pojazd się do nas nie zbliża. Warto pamiętać o odblaskach. Pieszy poruszający się po zmroku, poza terenem zabudowanym jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych, które sprawiają, że jesteśmy widoczni ze znacznie większej odległości.

Piesi muszą czuć się bezpiecznie na lubuskich drogach. Praca policjantów drogówki powinna być uzupełniona odpowiedzialnością ze strony wszystkich uczestników ruchu. A jeśli mówimy o odpowiedzialności to mówimy przede wszystkim o przestrzeganiu przepisów prawa – swoistego fundamentu bezpieczeństwa na drogach. Nie bez znaczenia pozostaje również relacja „kierowca – pieszy”, którą powinien cechować wzajemny szacunek. Tylko wtedy, przy jedoczesnym przestrzeganiu przepisów będziemy mogli czuć się bezpiecznie na drodze.

nadkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim