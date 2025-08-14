58-latek odpowie za znieważenie i uszkodzenie flag Polski Data publikacji 14.08.2025 Powrót Drukuj Słubiccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zniszczenie flag państwowych na moście granicznym w Słubicach. Duże zaangażowanie, intensywna praca operacyjna oraz analiza informacji doprowadziła kryminalnych do jednego z miejscowych sklepów, gdzie przebywał poszukiwany mężczyzna. Został on zatrzymany, a następnego dnia w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach usłyszał zarzuty związane ze znieważeniem i uszkodzeniem flag państwowych.

Policjanci z Komendy Powiatowej w Słubicach od kilkunastu dni intensywnie pracowali nad sprawą zniszczenia państwowych flag. Do samego zdarzenia doszło 29 lipca na słubickim moście granicznym. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że nieznany sprawca dokonał publicznego znieważenia i uszkodzenia flag państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Mężczyzna zerwał przyczepione do barierek mostu osiem flag Polski, a następnie wrzucił je do rzeki Odry oraz zrzucał na ziemię. Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków. Dalej sprawą zajęli się kryminalni. Podczas intensywnej pracy operacyjnej policjanci miedzy innymi przeanalizowali nagrania z kamer monitoringu, zdobyli i sprawdzili wiele informacji, rozmawiali też z osobami, które mogły mieć wiedzę na temat osoby odpowiedzialnej za te zdarzenia. W wyniku pracy operacyjnej kryminalni ustalili, gdzie mężczyzna przebywa. W środę (13 sierpnia) po godzinie 12 w jednym ze sklepów w Słubicach mundurowi zatrzymali 58-letniego mężczyznę, który później został przetransportowany do słubickiej komendy Policji. W czwartek (14 sierpnia) w Prokuraturze Rejonowej w Słubicach 58-latek usłyszał zarzuty publicznego znieważenia i uszkodzenia flagi państwowej.

Art. 137. § 1. kodeksu karnego: „Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”



aspirant sztabowy Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach