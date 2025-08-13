Psy i ich przewodnicy – policyjny duet na rzecz bezpieczeństwa Data publikacji 13.08.2025 Powrót Drukuj Gorzowscy przewodnicy psów ćwiczą, by wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami być przygotowanym na wyzwania codziennej służby. Policjanci mają w swoich szeregach psy patrolowo-tropiące a także specjalizujące się w wyszukiwaniu narkotyków i materiałów wybuchowych.

Policyjni przewodnicy psów to połączenie służby z pasją do zwierząt. Osoby pracujące z czworonogami muszą posiadać odpowiednie predyspozycje, by wspólna służba przynosiła efekty. Nim rozpoczną pracę, muszą przejść szkolenie. To tam zawiązuje się więź i wzajemne zaufanie. Po szkoleniu pies reaguje na komendy, potrafi obezwładnić napastnika czy odnajdzie niebezpieczne materiały. W ten sposób staje się prawdziwym partnerem i przyjacielem na kolejne lata.

Gorzowscy policjanci mają 11 psów. Są wśród nich patrolowo-tropiące, specjalizujące się w wyszukiwaniu materiałów wybuchowych i narkotyków. Są wzywane na interwencje dotyczące pozostawionych pakunków, poszukiwania osób czy podczas przeszukań u osób posiadających narkotyki. Radzą sobie z agresorem, który chciałby zaatakować policjanta.

Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wielkopolskim, młodszy inspektor Izabela Cul wraz ze swoimi zastępcami młodszym inspektorem Sławomirem Gorącym i podinspektorem Marcinem Staszkiewiczem mieli okazję obserwować pokaz możliwości przewodników i ich czworonożnych partnerów. Psy wykonywały wszystkie polecenia mundurowych, a gdy trzeba było obezwładnić napastnika, radziły sobie z tym w kilka chwil. Takie ćwiczenia to nieodłączny element służby. Ich możliwości potwierdzają, że czworonogi są w tej służbie niezbędne.

nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim