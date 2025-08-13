Policyjni wodniacy czuwają nad akwenami. Ty także zadbaj o swoje bezpieczeństwo! Data publikacji 13.08.2025 Powrót Drukuj Piękna pogoda oraz zbliżający się długi wolny weekend zachęcają Lubuszan do spędzania czasu nad wodą. Nie wszystkie osoby zdają sobie jednak sprawę, że niesie to ze sobą pewne ryzyko. Woda to żywioł, który w połączeniu z nieodpowiedzialnym zachowaniem może doprowadzić do tragedii. Aby do takich sytuacji nie dochodziło, policyjni wodniacy patrolują. Ty także zadbaj o swoje bezpieczeństwo i unikaj ryzykownych zachowań!

Piękna pogoda zachęca wiele osób do spędzania wolnego czasu nad wodą, a zbliżający się upalny długi weekend z pewnością przyciągnie jeszcze więcej osób nad akweny. Policyjni wodniacy pełniący służbę z wykorzystaniem łodzi motorowych muszą mieć oczy szeroko otwarte i zwracać uwagę na każdą osobę, która weszła do wody, czy korzysta z wodnych środków transportu. Trzeba bowiem pamiętać, że mamy do czynienia z żywiołem, który w połączeniu z nieodpowiedzialnym zachowaniem może doprowadzić do tragedii. Wystarczy chwila nieuwagi, aby dobra zabawa zamieniła się w chwile grozy.

Od początku wakacji w województwie lubuskim utonęło 5 osób, w tym 11-letnia dziewczynka. Aby do takich tragedii nie dochodziło, niezbędna jest rozwaga i odpowiedzialność osób przebywających nad wodą. Każdy, kto chce spędzić czas nad akwenami, powinien pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a w szczególności o tym, aby:

- do kąpieli wybierać tylko miejsca strzeżone;

- będąc na kąpielisku, słuchać poleceń wydawanych przez ratownika;

- zadbać o bezpieczeństwo dzieci i nie pozostawiać ich bez opieki;

- nie łączyć kąpieli ze spożywaniem alkoholu. Promile w organizmie powodują problemy z utrzymaniem równowagi, co grozi chociażby wpadnięciem z łodzi do wody. Osoba nietrzeźwa ma znacząco ograniczoną percepcję i w takiej sytuacji, może nie być w stanie samodzielnie wydostać się nad lustro wody.

- nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności. Schłodzić stopniowo swój organizm, nie zapominając o okolicach serca, karku oraz twarzy;

- nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;

- nie skakać do wody w miejscach nieznanych, niesprawdzonych - takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem kręgosłupa a nawet śmiercią;

- podczas wodnych zabaw nie spychać z pomostu, z materaca;

- przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, skuter) koniecznie zaopatrzyć się w kapok;

- nigdy nie wchodzić do wody bezpośrednio po jedzeniu, ani też z pustym żołądkiem;

- zwrócić uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu. Może okazać się, że ktoś będzie potrzebował pomocy.

Do niesienia pomocy plażowiczom są gotowi policyjni wodniacy z województwa lubuskiego. To funkcjonariusze, którzy podczas specjalistycznych szkoleń wielokrotnie ćwiczyli scenariusze rożnych sytuacji, gdzie zagrożone było ludzkie życie. W takich chwilach mundurowi muszą wykazać się profesjonalizmem i zadbać nie tylko o życie osoby tonącej, ale także o własne.

aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim