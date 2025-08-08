Przed nami ciepłe dni oraz dalekie trasy – zdejmij nogę z gazu i zadbaj o bezpieczeństwo Data publikacji 08.08.2025 Powrót Drukuj Rozpoczyna się słoneczny, sierpniowy weekend, który zapowiada się wyjątkowo ciepło. Taka prognoza z pewnością zachęci wiele osób do wyjazdów – nad jeziora, w góry czy do popularnych kurortów. Warto jednak pamiętać, że beztroska wakacyjna atmosfera nie zwalnia nas z odpowiedzialności na drodze. Wręcz przeciwnie – to moment, kiedy zdrowy rozsądek i przestrzeganie przepisów mają kluczowe znaczenie.

Policjanci z województwa lubuskiego już od piątku intensyfikują swoje działania na głównych trasach regionu, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Obecność funkcjonariuszy będzie widoczna szczególnie na drogach o dużym natężeniu, takich jak autostrada A2 i droga ekspresowa S3, które – jak co roku – przyciągnie tysiące kierowców z całego kraju. Dobra organizacja podróży i wcześniejsze zaplanowanie alternatywnej trasy może znacznie poprawić komfort jazdy i pozwoli uniknąć zbędnych stresów.

Nie zapominajmy, że nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do warunków panujących na drodze to wciąż jedna z najczęstszych przyczyn tragicznych wypadków. Dlatego warto zdjąć nogę z gazu, nie tylko z obawy przed mandatem, ale przede wszystkim dla dobra własnego i innych. Pamiętajmy, że na drogach spotkamy również pieszych, rowerzystów i motocyklistów – niechronionych uczestników ruchu, których życie często zależy od naszej czujności i empatii.

Zadbajmy o odpowiednie przygotowanie pojazdu do drogi, wypocznijmy przed podróżą i nie zapominajmy o pasach bezpieczeństwa oraz fotelikach dla dzieci. Jeśli mamy wątpliwości co do stanu naszej trzeźwości – w każdej jednostce policji możemy się przebadać przed wyruszeniem w trasę.

Zróbmy wszystko, by dotrzeć do celu spokojnie, bezpiecznie i bez zbędnego pośpiechu. A gdy już będziemy na miejscu, cieszmy się latem, odpoczywajmy, wiedząc, że w trasie zachowaliśmy się odpowiedzialnie. Lubuscy policjanci będą czuwać, by ten weekend był udany i bezpieczny.

młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim