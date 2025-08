Uciekał kradzionym samochodem. Akt oskarżenia przeciwko 26-latkowi trafił do sądu Data publikacji 05.08.2025 Powrót Drukuj Aktem oskarżenia skierowanym do sądu, zakończyła się sprawa 26-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego, podejrzanego o dokonanie kradzieży z włamaniem z terenu Niemiec pojazdu marki Fiat 500 wartości około 40 tysięcy złotych i użycie na nim tablic rejestracyjnych od innego pojazdu. W warunkach recydywy odpowie on również za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Jest on podejrzany o dokonanie ośmiu czynów.

Pod koniec listopada ubiegłego roku, policjanci krośnieńskiej komendy podjęli pościg za kierującym audi, który posiadając sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i wykorzystując dzielącą go odległość od radiowozu, oddalił się. Zatrzymanie mężczyzny było kwietną czasu. Kilka dni później, pościg za nim podjęli policjanci z Zielonej Góry, którzy zauważyli go w Połupinie, w pojeździe marki Fiat 500, który według posiadanych przez nich informacji może pochodzić z przestępstwa. Gdy zatrzymali się przed autem, kierowca ruszył gwałtownie i rozpoczął ucieczkę w stronę Zielonej Góry. Funkcjonariusze przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych rozpoczęli za nim pościg, dając mu znak do zatrzymania się. Mężczyzna nie reagował i przyspieszając kontynuował jazdę w kierunku Kosierza, a następnie po wjechaniu do miejscowości porzucił pojazd przed jedną z posesji. Podjęte przez nich dalsze działania, skutkowały zatrzymaniem 26-latka. Nadto okazało się, że samochód wartości około 40 tysięcy złotych pochodzi z kradzieży z terenu Niemiec, a przyczepione do niego tablice rejestracyjne pochodzą od innego pojazdu. Wówczas sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Prowadzone przez kryminalnych z krośnieńskiej komendy dalsze ustalenia, wnikliwa praca i analizy zebranego materiału dowodowego skutkowały skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko 26-latkowi. Jest on podejrzany o dokonanie ośmiu czynów. Odpowie on za dokonanie kradzieży z włamaniem z terenu Niemiec pojazdu wartości około 40 tysięcy złotych i użycie na nim tablic od innego pojazdu, a także niezatrzymanie się do kontroli drogowej i niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych. W tym za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim