Skuteczny pościg i odzyskane skradzione audi. Akt oskarżenia przeciwko 18-latkowi jest już w sądzie Data publikacji 01.08.2025 Powrót Drukuj Kolejna sprawa prowadzona przez kryminalnych z krośnieńskiej komendy znalazła finał w sądzie. W maju, podjęte przez policjantów działania skutkowały zatrzymaniem po pościgu 18-latka, który kierował kradzionym z Niemiec audi o wartości ponad 256 tysięcy złotych. Wówczas sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 2 maja, wówczas po godzinie 6:00 dyżurny krośnieńskiej Policji otrzymał informację od Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych i Policyjnych w Świecku o jadącym z dużą prędkością samochodzie marki Audi, które mogło pochodzić z kradzieży. Policjanci prewencji rozpoczęli działania i w Osiecznicy zauważyli wskazany pojazd, który mimo sygnałów nie zatrzymał się i próbował uciec. Pościg zakończył się na rondzie przed mostem, gdzie kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w znak oraz słup oświetleniowy. 18-latek został zatrzymany, a po sprawdzeniu okazało się, że ma zakaz kierowania pojazdami. W policyjnych systemach widniała także informacja , że audi A4 o wartości ponad 256 tysięcy złotych zostało skradzione w Niemczech. Policjanci zabezpieczyli samochód i zgromadzili dowody, które pozwoliły postawić mężczyźnie zarzuty kradzieży z włamaniem, niezatrzymania się do kontroli oraz niestosowanie się do orzeczonych środków karnych. Wówczas sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 18-latka na trzy miesiące.

Zgromadzony materiał i wnikliwa praca funkcjonariuszy przełożyła się na sporządzenie aktu oskarżenia, który wraz z materiałami sprawy jest już w sądzie. Mężczyźnie grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

komisarz Justyna Kulka

