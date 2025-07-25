Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciu – policyjni wodniacy na ratunek Data publikacji 25.07.2025 Powrót Drukuj Kilka lat temu Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciu, który jest obchodzony 25 lipca. Inicjatywa ta ma na celu zwróceniu uwagi na tragiczne konsekwencje utonięć dla rodzin czy w szerszym już kontekście całego społeczeństwa i działaniom pokazujących, jak można zapobiec takim sytuacjom. Tu zaczyna się miejsce do działania dla służb ratunkowych – także policjantów, którzy zwłaszcza w sezonie letnim czuwają nad bezpieczeństwem miłośników wypoczynku nad wodą. Lubuscy stróże prawa są do dyspozycji i pomocy wszystkim, którzy znajdą się w niebezpieczeństwie – szybka i profesjonalna pomoc to priorytet działań policyjnych wodniaków.

Choć warunki atmosferyczne w ostatnich dniach nie zachęcają do kąpieli i wypoczynku nad wodą, to w niedługim czasie – zgodnie z przewidywaniami meteorologów – znowu zrobi się słonecznie i ciepło. A wtedy wielu z nas pewnie wybierze się nad wodę – jeziora i rzeki, których nie brakuje w naszym województwie. Nad bezpieczeństwem miłośników wodnego wypoczynku będą czuwać do końca sezonu letniego lubuscy policjanci, którzy będą kontrolować kąpieliska i akweny. Dzięki takim służbom w poprzednich latach udało się zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom nad wodą. Wodniacy sprawdzają stan trzeźwości sterników, ich uprawnienia, a także czuwają nad właściwym stosowaniem się do przepisów i wyposażeniem łodzi w sprzęt ratunkowy. Policjanci pełniący służbę nad wodą to doświadczeni funkcjonariusze posiadający odpowiednie uprawnienia, patenty, a przede wszystkim mający za sobą odbyte szkolenia i kursy ratownictwa wodnego. Obecność patrolu wodnego dodaje także rozsądku kapiącym się i uprawiającym sporty wodne.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nad wodą zależy w największej mierze od stosowania się do zasad bezpieczeństwa. Kąpiele w miejscach niedozwolonych czy w stanie nietrzeźwości, a także niedostateczna opieka nad dziećmi to tylko niektóre z przyczyn tragedii. Takie zachowania jak skakanie do wody „na główkę”, szczególnie po intensywnej kąpieli słonecznej lub przemierzanie w samotności otwartych akwenów również jest niebezpieczne. Apelujemy, aby korzystając z uroków kąpielisk zawsze zachowywali należytą ostrożność i kierowali się rozwagą. Nigdy nie łączmy alkoholu z uprawianiem sportów wodnych. Każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu wpływa na naszą koncentrację, percepcję i zachowanie, a nad wodą wystarczy choćby chwila nieuwagi, aby doszło do niebezpiecznej sytuacji czy tragedii. Pamiętajmy, że nawet najspokojniejsza woda może być groźnym żywiołem. Dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych i nie pozostawiajmy ich samych w wodzie. Wybierajmy bezpieczne miejsca kąpieli i stosujmy się do poleceń ratowników. Dzięki temu chwile spędzone nad wodą dostarczą nam odpoczynku i radości, a przede wszystkich będą bezpieczne – zarówno dla nas jak i innych miłośników wodnego wypoczynku.

nadkomisarz Maciej Kimet

video: młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim