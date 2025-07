LUBUSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI Data publikacji 16.07.2025 Powrót Drukuj Polska Policja świętuje w tym roku 106 rocznicę powołania, a także 100-lecie Kobiet w Policji. Jak co roku, Wojewódzkie Obchody Święta Policji to moment awansów i wyróżnień, ale przede wszystkim szczególny czas podziękowań dla lubuskich stróżów prawa za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu. To również okazja do wspomnienia i oddania honoru poległym policjantom, którzy w służbie drugiemu człowiekowi ponieśli najwyższą cenę.

Polska Policja to formacja mundurowa, która została powołana 106 lat temu ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej Polskiej z 24 lipca 1919 r. Była umundurowaną i uzbrojoną organizacją państwową, pełniącą funkcje porządkowe oraz antykryminalne w II Rzeczpospolitej. Jej ustawowym zadaniem była ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Święto Policji to szczególny czas dla każdego funkcjonariusza i pracownika Policji. Na przestrzeni ponad 100 lat zmieniło się wiele. Ale nie zmieniło się to, co w codziennej służbie przyświeca lubuskim mundurowym - wypełnianie roty policyjnego ślubowania. To misja polegająca na zapewnianiu bezpieczeństwa, gotowości do służby i pomocy każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje.

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu lubuskiego odbyły się w środę (16 lipca) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zorganizowane zostały pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji nadinspektora Marka Boronia. Uroczystości rozpoczęły się od oddania hołdu funkcjonariuszom, którzy dbając o bezpieczeństwo i wykonując czynności służbowe ponieśli najwyższą cenę – oddali własne życie i polegli na policyjnej służbie. Składamy im hołd, wyrazy szacunku oraz otaczamy ich pamięcią, która nigdy nie przeminie. Uczczono również pamięć patrona lubuskiej Policji – aspiranta Policji Państwowej Alojzego Banacha, który został rozstrzelany wiosną 1940 roku w Twerze.

Punktualnie o godzinie 13 rozpoczął się uroczysty apel zgodny z ceremoniałem policyjnym. W siedzibie lubuskiej Policji zjawili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury oraz służb współpracujących z Policją. Tradycyjny meldunek o gotowości do rozpoczęcia wydarzenia, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Romanowi Kusterowi, złożył dowódca uroczystości podkomisarz Piotr Bielawski z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu na maszt flagi Polski uczczono pamięć poległych policjantów odegraniem sygnału „Śpij Kolego”.

W swoim przemówieniu Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk podziękował lubuskim policjantom i pracownikom Policji za ich zaangażowanie, codzienny wysiłek i misję w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczeństwu: „W dniu Waszego święta chcę Wam podziękować nie tylko jako Komendant, ale przede wszystkim jako funkcjonariusz, taki jak Wy. Za każdą służbę, za każdą rozmowę z pokrzywdzonym, za każde narażenie życia, za każdą decyzję podejmowaną w ułamku sekundy. Dziękuję też Waszym rodzinom. Bez ich wsparcia, cierpliwości i zrozumienia nie byłoby, tych tak pozytywnych, działań. To oni dają Wam siłę po trudnym dniu. To oni dzielą z Wami emocje, lęki i dumę”.

Święto Policji to także czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla mundurowych oraz instytucji i środowisk z nami współpracujących. Podczas dzisiejszych obchodów zostały wręczone odznaki „Zasłużony policjant” i medale „Za zasługi dla Policji” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym roku mianowanych na wyższe stopnie służbowe zostanie blisko 800 policjantów garnizonu lubuskiego. Po wręczeniu medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk podziękował za wzorową współpracę i współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego komendantom dwóch służb – Komendantowi Nadoodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Monice Musielak oraz Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi Januszowi Droździe.

Wyjątkową chwilą było wręczenie okolicznościowych wyróżnień z okazji 100 Rocznicy Powołania Policji Kobiecej dla lubuskich funkcjonariuszek i pracownic lubuskiej Policji. Przypomnijmy, że to właśnie w tym roku przypada okrągła rocznica związana ze 100-leciem Kobiet w Policji. Dzisiaj widok kobiety w policyjnym mundurze nie wzbudza nadzwyczajnego zainteresowania. Jest naturalną konsekwencją zmieniającego się świata i coraz większej roli kobiet w różnych dziedzinach życia. Jednak 100 lat temu taki obraz na ulicach polskich miast z pewnością stanowił niemałą sensację i niestety należał do rzadkości. Dziś policjantki stanowią integralną część Policji, zajmując stanowiska we wszystkich pionach. Ich profesjonalizm, determinacja i oddanie sprawie bezpieczeństwa publicznego są doceniane zarówno przez przełożonych, jak i społeczeństwo. Obok funkcjonariuszek, w Policji są zatrudnione również kobiety na stanowiskach cywilnych. Ich rola jest nie mniej istotna niż policjantek. Są zaangażowane, profesjonalne i ambitne, zapewniając wsparcie w codziennych policyjnych zadaniach.

Niezapomnianym momentem było wyróżnienie przyjaciela lubuskiej Policji, 15-letniego Olivera. To chłopiec ze spektrum autyzmu, który jest ogromnym miłośnikiem policyjnej służby i wszystkiego, co z nią związane. Odwiedzał już lubuskich stróżów prawa oraz przyglądał się z bliska, jak wygląda praca funkcjonariuszy. Dzisiaj przyjechał do nas ze swoją mamą, aby wspólnie z policjantami obchodzić Święto Policji.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było złożenie uroczystego ślubowania na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przez 31 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem niezwykłej policyjnej misji, podczas której, nawet z narażeniem życia, poświęcać się będą społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom województwa lubuskiego, ale wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy.

Po zakończeniu ślubowania przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster zwrócił się do policjantów i pracowników Policji słowami: „Bardzo Wam wszystkim dziękuję za codzienne stawianie się do służby, za codzienne podejmowanie wyzwań. Ta służba jest realizowana na ulicy, na zewnątrz, przez funkcjonariuszy pionu prewencji, ruchu drogowego, przez kontrterrorystów, ale to również ciężka, mozolna służba kryminalna, dochodzeniowo – śledcza czy logistyczna. Wszystkim Państwu za ten trud bardzo dziękuję. Ten trud, który wnosicie do codziennej służby, przebija się w opinii społecznej. To Wasze dokonania powodują, że jesteśmy bardzo wysoce oceniani jako instytucja. ”. Podczas przemówień Wojewody Lubuskiego Marka Cebuli oraz Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Grzegorza Potęgi mogliśmy usłyszeć wiele słów uznania, podziękowań za profesjonalną oraz odpowiedzialną służbę i za znakomitą współpracę, która przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Wraz z wyrazami wdzięczności przekazywano najlepsze życzenia. Nasi goście zgodnie podkreślali wkład w codzienną i profesjonalną służbę na rzecz Lubuszan, a także oddanie, poświęcenie i wytrwałość w policyjnej misji. Po zakończeniu uroczystego apelu uczestnicy zapoznali się z wystawą fotografii związaną z 100 Rocznicą Powołania Policji Kobiecej, dzięki której mogliśmy dostrzec, jak na przestrzeni dziesięcioleci zmieniała się służba policjantek. Dzisiejsze obchody Święta Policji zostały wsparte finansowo przez Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim.

W tym szczególnym dniu składamy wyrazy najwyższego uznania, dziękując wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji za codzienne zaangażowanie, determinacje i profesjonalizm w służbie na rzecz bezpieczeństwa Lubuszan. Służba w Policji to misja, która budzi szacunek i zaufanie społeczne. Życzymy, aby każdy dzień przynosił Wam satysfakcję, uśmiech i dumę z bycia częścią tej wyjątkowej, policyjnej społeczności.

komisarz Maciej Kimet

foto: młodszy aspirant Oskar Stroński

video: młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim