Nowe radiowozy dla lubuskich funkcjonariuszy pododdziału prewencji Policji Data publikacji 10.07.2025 Powrót Drukuj Osiem furgonów marki Volkswagen trafiło do policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Oznakowane radiowozy będą służyć mundurowym do realizacji zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa Lubuszanom, jak i mieszkańcom całej Polski. Zakup nowych radiowozów o łącznej wartości ponad 3,7 miliona złotych został zrealizowany przez Komendę Główną Policji.

Policjanci Samodzielnego Pododdziału Policji w Gorzowie Wielkopolskim każdego dnia biorą udział w różnego rodzaju działaniach związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa mieszkańcom. Zabezpieczają oni różnego rodzaju imprezy masowe, wydarzenia sportowe i artystyczne, biorą udział w poszukiwaniach osób zaginionych, czy wspierają kolegów z innych jednostek Policji. Często muszą oni pokonywać wiele kilometrów do miejsca, gdzie mają pełnić służbę, dlatego istotnym jest, aby mogli podróżować w komfortowych warunkach.

Takie zapewnią z pewnością nowe radiowozy marki Volkswagen, które zostały im przekazane w ostatnich dniach. Zakup ośmiu nowych furgonów dla Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim został zrealizowany przez Komendę Główną Policji. Łączna wartość pojazdów to ponad 3,7 miliona złotych. Nowe radiowozy marki Volkswagen Crafter są już wykorzystywane przez funkcjonariuszy w służbie społeczeństwu. To pojazdy posiadające silnik diesla o pojemności dwóch litrów i mocy 177 koni mechanicznych. Są one przystosowane do przewozu siedmiu osób, a także wyposażenia policjantów, w tym między innymi zestawów antyuderzeniowych służących do ochrony funkcjonariuszy w czasie zabezpieczeń.

To już kolejne nowe radiowozy, które trafiają do lubuskich policjantów. Stała modernizacja policyjnej floty jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala to funkcjonariuszom na bardziej komfortowe przemieszczanie się i tym samym zwiększa skuteczność ich służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Szczególne znaczenie ma to właśnie dla policjantów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy często niosą wsparcie dla mundurowych z całej Polski.

aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim