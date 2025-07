Woda to żywioł niewybaczający błędów – uważajmy podczas letnich kąpieli! Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj W miniony weekend nad lubuskimi akwenami utonęło pięć osób, a okoliczności tych zdarzeń są teraz wyjaśniane przez śledczych. Każda z tych tragedii jest potwierdzeniem tego, że woda to żywioł, który nie wybacza błędów. Policjanci apelują, aby przebywając nad akwenami, pamiętać o zdrowym rozsądku, ciągłej obserwacji dzieci, niełączeniu kąpieli ze spożywaniem alkoholu oraz innych zasadach bezpieczeństwa.

Wakacje trwają już na dobre, a sprzyjająca pogoda zachęca wielu Lubuszan, aby spędzać wolny czas nad akwenami. Dla policjantów każdego roku oznacza to czas ciężkiej pracy. Funkcjonariusze pełniący służbę z wykorzystaniem łodzi motorowych muszą mieć oczy szeroko otwarte i zwracać uwagę na każdą osobę, która weszła do wody, czy korzysta z wodnych środków transportu.

Mundurowi za każdym razem przypominają kąpiącym, że mają oni do czynienia z żywiołem, który w połączeniu z nieodpowiedzialnym zachowaniem może doprowadzić do tragedii. Wystarczy chwila nieuwagi, aby dobra zabawa zamieniła się w chwile grozy. Potwierdzeniem tego są tragiczne zdarzenia, do których doszło w miniony weekend (5-6 lipca) w województwie lubuskim. Nad akwenami życie straciło pięć osób, a dokładne okoliczności tych utonięć są teraz wyjaśniane przez policjantów i prokuratorów.

Stróże prawa przypominają, że nad wodę poza strojem kąpielowym, ręcznikami czy przekąskami, powinnyśmy zabrać przede wszystkim zdrowy rozsądek i odpowiedzialność. Szczególnie ryzykowna jest kąpiel połączona ze spożywaniem alkoholu. Osoba nietrzeźwa ma znacząco ograniczoną percepcję i może nie być w stanie samodzielnie wydostać się z wody w chwili zagrożenia. Poza tym zawsze powinnyśmy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa takich jak:

- do kąpieli wybierać tylko miejsca strzeżone;

- będąc na kąpielisku, słuchać poleceń wydawanych przez ratownika;

- zadbać o bezpieczeństwo dzieci i nie pozostawiać ich bez opieki;

- nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności. Schłodzić stopniowo swój organizm, nie zapominając o okolicach serca, karku oraz twarzy;

- nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;

- nie skakać do wody w miejscach nieznanych, niesprawdzonych - takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem kręgosłupa a nawet śmiercią;

- podczas wodnych zabaw nie spychać z pomostu, z materaca;

- przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, skuter) koniecznie zaopatrzyć się w kapok;

- nigdy nie wchodzić do wody bezpośrednio po jedzeniu, ani też z pustym żołądkiem;

- nigdy nie łączyć wypoczynku nad wodą z alkoholem;

- zwrócić uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu. Może okazać się, że ktoś będzie potrzebował pomocy.

Aby nie dochodziło do groźnych zdarzeń, niezbędna jest rozwaga osób przebywających nad wodą, ale także profesjonalna i skuteczna praca służb odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa nad akwenami. Na to gotowi są policyjni wodniacy, którzy podczas specjalistycznych szkoleń wielokrotnie ćwiczyli scenariusze rożnych sytuacji, gdzie zagrożone było ludzkie życie. W takich chwilach mundurowi muszą wykazać się profesjonalizmem i zadbać nie tylko o życie osoby tonącej, ale także o własne.

Opracował: aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim