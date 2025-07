Duże zaangażowanie Policji w poszukiwania zaginionego 74-latka Data publikacji 04.07.2025 Powrót Drukuj Krośnieńscy policjanci wspierani przez kolegów z innych jednostek Policji oraz przedstawicieli różnych służb ratunkowych prowadzą intensywne poszukiwania 74-latka, który w środę (2 lipca) w godzinach rannych wyszedł z domu i do chwili obecnej nie powrócił. Mundurowi wykazują duże zaangażowanie, ponieważ w tego typu sytuacjach liczy się każda minuta.

Lubuscy policjanci poza zapewnianiem bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym, realizują także swoje codzienne działania. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim prowadzą intensywne poszukiwania zaginionego 74-latka. W środę (2 lipca) w godzinach rannych mężczyzna opuścił swoje miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie powrócił. Z zaginionym nie ma żadnego kontaktu, ponieważ nie posiada przy sobie telefonu.

W poszukiwaniach zaangażowanych jest wielu mundurowych. Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim wspierają koledzy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Do działań włączyło się także wiele służb ratunkowych. Na miejscu poszukiwań do policjantów dołączyli przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych, czy Ratownictwa Wodnego. Mundurowi wykorzystują do akcji poszukiwawczej specjalistyczny sprzęt taki jak mobilne centrum dowodzenia, drony, quady, samochody terenowe, a także psy wyszkolone do poszukiwań osób zaginionych.

Przypominamy rysopis zaginionego, o którym pisaliśmy w fotokomunikacie.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionego proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim pod numerem telefonu: 47 79 45 211 lub numerem alarmowym 112.

Opracował: aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Film i zdjęcia: komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim