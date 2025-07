Coraz więcej osób chce zostać lubuskim policjantem Data publikacji 04.07.2025 Powrót Drukuj Z każdym rokiem rośnie liczba osób, które chcą założyć policyjny mundur i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom województwa lubuskiego. Liczby nie pozostawiają wątpliwości — w pierwszej połowie 2025 roku liczba złożonych podań niemal dorównała całorocznemu wynikowi z 2024 roku. Dla jednych zostanie policjantem to spełnienie marzeń, dla innych – świadomy wybór stabilnej i odpowiedzialnej pracy. Służba w Policji to szczególne zajęcie – służba drugiemu człowiekowi, społeczeństwu, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Lubuscy policjanci odnotowali w ostatnich miesiącach zdecydowany wzrost liczby kandydatów do służby w Policji. Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku do lubuskiej Policji wpłynęło już 470 podań kandydatów, którzy chcieliby założyć policyjny mundur. Dla porównania – w całym 2024 roku było ich 556. Widać wyraźnie, że tegoroczny wynik może być rekordowy. Już za kilka dni do lubuskiej Policji dołączy 31 nowych funkcjonariuszy. To spore zasilenie, które w przyszłości przełoży się bezpośrednio na większe bezpieczeństwo w naszym regionie.

Za tym pozytywnym trendem stoi wiele czynników. Od miesięcy prowadzimy szeroko zakrojone działania informacyjne i promocyjne — zarówno w mediach społecznościowych, jak i w terenie. Policjanci i pracownicy komórek kadrowych spotykają się z młodzieżą, studentami i osobami poszukującymi stabilnego zatrudnienia. Odwiedzamy szkoły, uczelnie i lokalne społeczności, by szczerze opowiadać o realiach służby, misji formacji i wartościach, które niesie za sobą policyjny mundur. Nie bez znaczenia pozostają także konkretne zmiany w warunkach służby. Wzrost uposażeń, system benefitów socjalnych, stabilność zatrudnienia oraz jasne zasady awansu zawodowego sprawiają, że Policja staje się realną i atrakcyjną drogą zawodową. Coraz więcej osób dostrzega również, jak ważną rolę pełni Policja w budowaniu bezpieczeństwa. Dla wielu kandydatów decyzja o wstąpieniu w nasze szeregi to nie tylko wybór zawodu — to wybór życiowej drogi, opartej na służbie społeczeństwu i chęci realnego wpływu na otoczenie.

Jeśli szukasz stabilnego i odpowiedzialnego zawodu, w którym możesz się rozwijać, pracować z ludźmi, którzy naprawdę wierzą w to, co robią — Policja czeka właśnie na Ciebie. Razem możemy mieć realny wpływ na bezpieczeństwo naszej lubuskiej społeczności.

Więcej informacji pod adresem: https://lubuska.policja.gov.pl/go/zostan-policjantem/zostan-policjantem/55153,Zostan-Policjantem.html.

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim