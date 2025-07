Bezpieczną podróż na wakacje policjanci zapewniają także przy użyciu drona Data publikacji 04.07.2025 Powrót Drukuj W związku z okresem wakacyjnym oraz zwiększonym natężeniem ruchu na głównych szlakach komunikacyjnych, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu prowadzili wzmożone działania kontrolne na drodze ekspresowej S3. Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym na letni wypoczynek. Funkcjonariusze podczas działań wykorzystali także specjalistycznego drona.

W środę (2 lipca) policjanci do działań wykorzystywali motocykle, a także drona, który pozwalał z powietrza monitorować zachowania kierujących i umożliwiał szybkie oraz skuteczne reagowanie na przypadki łamania przepisów. Szczególną uwagę mundurowi zwracali na kierujących samochodami ciężarowymi i przestrzeganie przez nich prawa. Zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na drogach ekspresowych i autostradach nie jest przypadkowy – jego celem jest poprawa płynności ruchu, redukcja zatorów oraz zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom, do których dochodzi w wyniku nieodpowiedzialnych manewrów. W sytuacji, gdy dwie ciężarówki poruszające się z niewielką różnicą prędkości zajmują oba pasy ruchu, dochodzi do tak zwanego „blokowania drogi”, co może prowadzić do gwałtownego hamowania innych kierujących czy nawet kolizji. Za naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdem ciężarowym grozi mandat karny w wysokości 1000 zł oraz 8 punktów karnych. To nie tylko dotkliwa kara finansowa, ale również realne ryzyko utraty uprawnień w przypadku kumulacji punktów.

W okresie wakacyjnym funkcjonariusze Policji będą kontynuować kontrole na drogach ekspresowych i krajowych, wykorzystując nowoczesne narzędzia, w tym bezzałogowe statki powietrzne. Działania ukierunkowane są nie tylko na eliminowanie wykroczeń, ale także na budowanie świadomości kierowców co do zagrożeń wynikających z brawury i lekceważenia przepisów ruchu drogowego. Apelujemy do wszystkich kierowców, zwłaszcza zawodowych, o rozwagę, przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

aspirant Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu