Szlachetny wyczyn policjanta — pobił rekord Polski, aby wesprzeć kolegę w potrzebie Data publikacji 30.06.2025 Powrót Drukuj Aspirant Sebastian Nowacki, funkcjonariusz Komendy Głównej Policji, w niedzielę (29 czerwca) zakończył swój niezwykły przejazd rowerem miejskim w miejscowości Otyń, bijąc tym samym rekord Polski w najdłuższym dystansie pokonanym bez snu, na rowerze miejskim w ciągu 72 godzin. Jego ambitny cel, jakim było przejechanie 1050 km z Płocka do Otynia (powiat nowosolski), został osiągnięty z powodzeniem, a cała akcja miała na celu wsparcie rehabilitacji Marka, pracownika cywilnego, który zmaga się ze skutkami udaru mózgu.

Sebastian Nowacki, znany ze swojego zaangażowania w akcje charytatywne, po raz kolejny udowodnił, że determinacja i empatia potrafią przenosić góry. Funkcjonariusz wyruszył z rodzinnego Płocka w czwartek (26 czerwca), mierząc się z wyzwaniem, jakim jest pokonanie tak długiego dystansu na rowerze miejskim, który jest znacznie cięższy niż rower szosowy. Podkreślił, że celem akcji było nie tylko pobicie rekordu, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na trudną sytuację zdrowotną Marka oraz zebranie funduszy na jego rehabilitację.

Na trasie do Sebastiana Nowackiego dołączali funkcjonariusze policji i straży pożarnej, a także wielu rowerowych entuzjastów, którzy wspierali go w tej niezwykłej misji. Mundurowy zawsze podkreśla wagę aktywności fizycznej i zachęcał do wspólnego pokonywania kilometrów. Wybór Otynia jako mety był symboliczny, ponieważ gmina ta aktywnie uczestniczy w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

Tegoroczny rajd Sebastiana odbywający się pod hasłem „Razem po zdrowie” to już kolejna udana charytatywna inicjatywa policjanta. We wrześniu 2024 roku przejechał on 2002 km z Paryża do Warszawy, promując krwiodawstwo. Wcześniej, w kwietniu tego samego roku, odbył dwudniową podróż z Płocka do Berlina, by pomóc młodej strażaczce, która ucierpiała w poważnym wypadku.

Sebastian Nowacki swoim czynem ponownie pokazał, że „będąc razem w trudnych sytuacjach, możemy zdecydowanie więcej". Jego postawa jest inspiracją dla wielu i świadczy o niezwykłej sile ludzkiej solidarności. Osiągnięty rekord Polski to nie tylko osobisty sukces funkcjonariusza, ale przede wszystkim znaczący krok w kierunku wsparcia potrzebującego kolegi.

Jesteśmy dumni z osiągnięcia aspiranta Sebastiana Nowackiego i jego niezłomnej determinacji w pomaganiu innym.



Młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim