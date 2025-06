Fałszywe filmiki z policjantami, dziennikarzami i celebrytami w sieci. Uwaga na nowe formy cyberoszustw! Data publikacji 29.06.2025 Powrót Drukuj W mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się zmanipulowane nagrania, w których występują rzekomo policjanci, dziennikarze i celebryci. Filmy te promują internetowe kasyna, szybkie inwestycje i błyskawiczne zyski. W rzeczywistości to spreparowane materiały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji – tak zwany deepfake. Policjanci ostrzegają: to kolejna odsłona cyberprzestępczości, której celem jest oszukanie użytkowników i przejęcie ich pieniędzy oraz danych osobowych.

Internet to przestrzeń pełna możliwości, ale również poważnych zagrożeń. Policjanci otrzymują sygnały o pojawiających się w sieci filmikach promujących internetowe kasyna i rzekome "pewne inwestycje", w których występują osoby o znanych twarzach – funkcjonariusze Policji, dziennikarze, celebryci czy politycy. Widz może odnieść wrażenie, że rozpoznawalne i wiarygodne postacie publicznie zachęcają do skorzystania z usług konkretnej platformy lub aplikacji. Nic bardziej mylnego. Materiały te to tak zwany deepfake – efekt działania sztucznej inteligencji, która potrafi generować realistyczne, ale całkowicie fałszywe treści wideo. Manipulacja polega na cyfrowym "nakładaniu" wizerunku danej osoby na twarz innego aktora oraz wygenerowaniu odpowiedniego głosu. Nagrania często są profesjonalnie zmontowane, co utrudnia ich rozpoznanie jako fałszywe.

Celem takich działań jest oszustwo – odbiorca ma uwierzyć, że to prawdziwa osoba rekomenduje daną usługę. Kliknięcie w załączony link lub założenie konta może prowadzić do:

przejęcia danych osobowych,

kradzieży środków finansowych z konta,

włamania na profil społecznościowy lub skrzynkę mailową,

zainfekowania komputera lub telefonu złośliwym oprogramowaniem.

Policjanci przypominają – żaden funkcjonariusz Policji czy innych służb nie promuje inwestycji, hazardu ani żadnych płatnych usług finansowych w mediach społecznościowych. Wizerunek policjanta, podobnie jak każdej osoby publicznej, może zostać zmanipulowany i wykorzystany wbrew jego woli.

Jak się bronić przed oszustwem?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność i krytyczne podejście do treści w internecie. Jeżeli film wydaje się zbyt sensacyjny lub obiecuje łatwy zysk – to niemal na pewno oszustwo. Nie klikajmy pochopnie w linki, nie podawajmy swoich danych, nie dokonujmy przelewów na nieznane konta. W razie jakichkolwiek wątpliwości – warto zgłosić taki materiał administratorowi serwisu, na którym on się ukazał lub zgłosić podejrzenie oszustwa na Policję. Internetowi przestępcy nie cofają się przed niczym, by osiągnąć swój cel. Wykorzystują najnowsze technologie, by zdobyć nasze zaufanie. Dlatego tak ważne jest, byśmy nie tracili czujności i pamiętali, że bezpieczeństwo w internecie zaczyna się od naszej ostrożności.

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim