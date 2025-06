Bezpieczne wakacje – czas START. Lubuscy policjanci gotowi do działania Data publikacji 28.06.2025 Powrót Drukuj Podczas „Święta Warty”, które miało miejsce w Murzynowie pod Skwierzyną uroczyście i w świetnych nastrojach rozpoczęto wakacje. W pikniku dla mieszkańców udział wzięli lubuscy policjanci, którzy obok strażaków, strażników granicznych, żołnierzy i przedstawicieli innych służb mundurowych rozmawiali z młodszymi i starszymi o zasadach bezpieczeństwa – nad wodą, na drodze i w Internecie. Lubuscy stróże prawa zrobią wszystko, aby tegoroczne wakacje były bezpieczne dla Lubuszan i wszystkich, którzy odwiedzą nasz region.

W lubuskich szkołach zabrzmiał już ostatni dzwonek. Od piątku (27 czerwca) tysiące uczniów naszego województwa rozpoczęło się upragnione wakacje. To czas odpoczynku oraz radości z każdego letniego dnia i każdej wolnej chwili. To także czas wakacyjnych wyjazdów turystycznych – tych bliższych, ale i tych zdecydowanie dalszych, w różne miejsca w Polsce i w Europie. Niezależnie od tego, gdzie będziemy spędzać wakacyjny czas, warto nie zapominać o bezpieczeństwie. I właśnie bezpieczeństwo podczas rozpoczynających wakacji było tematem przewodnim „Święta Warty” – pikniku, który zgromadził wielu mieszkańców Murzynowa, Skwierzyny i okolic. W przedsięwzięciu uczestniczyli lubuscy policjanci, którzy obok strażaków, strażników granicznych, żołnierzy i innych służb mundurowych promowali bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży. Słowo „bezpieczeństwo” odmieniane było przez wszystkie przypadki. Policjanci rozmawiali z młodszymi i starszymi Lubuszanami o odpowiednim i bezpiecznym zachowaniu się nad wodą, na drodze, w domu czy w cyberprzestrzeni. Promowaliśmy służbę w Policji, prezentując sprzęt, uzbrojenie, wyposażenie i motocykle, które codziennie użytkujemy, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom naszego regionu.



Podczas pikniku odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył Wojewoda Lubuski Marek Cebula, Lubuski Kurator Oświaty Mariusz Biniewski oraz komendanci służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego regionu. Lubuską Policję reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Tomasz Zgirski, który zapewnił o pełnej gotowości policjantów do działań „Bezpieczne Wakacje 2025”. Te działania, jak każdego roku, będą prowadzone we wszystkich obszarach policyjnej aktywności.



To przede wszystkim służba na drogach, gdzie mundurowi „w białych czapkach” będą mieli za zadanie pomagać wszystkim zmotoryzowanym, podróżujących lubuskimi drogami. Bardzo ważne będzie wyeliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców oraz tych, którzy poprzez swoje nieodpowiedzialne zachowanie za kierownicą stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Dlatego na głównych szlakach komunikacyjnych lubuskiego – autostradzie A2 i drodze ekspresowej S3, ale także na drogach o mniejszym natężeniu ruchu będą pracować patrole lubuskiej drogówki. Mundurowi wyposażeni w nieoznakowane radiowozy z videorejestratorem oraz laserowe mierniki prędkości zwracać będą szczególną uwagę na prędkość z jaką będą jechać kierowcy. Uważnie obserwowane będzie zachowanie kierowców na drodze, chociażby sposób w jaki przewożą pasażerów, zwłaszcza tych najmłodszych – czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci korzystają ze specjalnych fotelików. W ruch pójdą alkotesty i testery narkotykowe, dlatego kierowcy powinni spodziewać się kontroli związanych ze stanem psychofizycznym.



Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji jest priorytetem polskiej Policji. Istotnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących je na letni wypoczynek. Podczas takich kontroli policjanci sprawdzają stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości kierowcy. Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.



Wakacje to dla policyjnych wodniaków czas intensywnej służby i pracy związanej z bezpieczeństwem nad wodą. Będziemy obecni nad jeziorami i rzekami, patrolując oraz strzegąc bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą. Większość utonięć czy też innych tragedii związanych z nieodpowiednim zachowaniem nad wodą, jest rezultatem lekkomyślności zarówno kąpiących się, jak i ich opiekunów - dlatego przypominamy:



- do kąpieli wybierz tylko miejsca strzeżone;



- będąc na kąpielisku, słuchaj poleceń wydawanych przez ratownika;



- jeśli wybrałeś się na wodę z dziećmi, zadbaj o ich bezpieczeństwo i nie pozostawiaj bez opieki;



- nie wchodź do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;



- nie próbuj przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;



- nie skacz do wody w miejscach nieznanych, niesprawdzonych - takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem kręgosłupa a nawet śmiercią;



- przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny czy skuter) koniecznie zaopatrz się w kapok;



- nigdy nie łącz wypoczynku nad wodą z alkoholem;



- zwróć uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu, może okazać się, że ktoś będzie potrzebował pomocy. Zanim przystąpisz do działania, weź pod uwagę swoje umiejętności pływackie i siły. Jeśli wiesz, że nie jesteś w stanie pomóc, poproś o pomoc inną osobę.



Od profilaktyki i nauki bezpiecznych zachowań – nad wodą, na drodze czy podczas zabawy – nie ma przerwy ani wakacji. Dlatego policyjni profilaktycy przez całe wakacje będą odwiedzać dzieci i młodzież na półkoloniach, koloniach i obozach harcerskich, które będą odbywać się w naszym województwie. Głównym punktem takich wizyt są oczywiście rozmowy z najmłodszymi o zagrożeniach z którymi mogą się zetknąć podczas wakacji. Cyberprzestępczość, handel ludźmi, bezpieczeństwo w ruchu drogowym i nad wodą – wiedzę i praktyczne informacje będziemy starali się przekazać jak największej liczbie dzieci i młodzieży. Wszystko po to, aby w przypadku zagrożenia czy znalezienia się w niebezpiecznej sytuacji najmłodsi i ci trochę starsi wiedzieli jak zachować się bezpiecznie.



W każdej chwili policjanci są gotowi do natychmiastowej reakcji i udzielenia pomocy każdemu, który takiej pomocy potrzebuje. Czekamy na sygnały od społeczeństwa dotyczące zdarzeń i sytuacji stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa czy porządku publicznego. Dołożymy wszelkich starań, aby rozpoczynające się wakacje pozostawiły tylko pozytywne wspomnienia.

