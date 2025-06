Nie ustąpił pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. 25-latek nielegalnie przebywał na terenie Polski Data publikacji 28.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci krośnieńskiej drogówki zatrzymali w środę (18 czerwca) kierującego fiatem, który nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Pomimo braku ostrożności ze strony kierowcy, na szczęście nie doszło do potrącenia. Za kierownicą siedział 25-latek, który jak się okazało, przebywa nielegalnie na terenie Polski. Został on zatrzymany, a następnie przekazany Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Za popełnione wykroczenie mężczyzna otrzymał 1500 złotych mandatu karnego i 15 punktów karnych.

W środę (18 czerwca) kierujący fiatem na ulicy Metalowców w Krośnie Odrzańskim nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Popełnione wykroczenie, zauważyli krośnieńscy policjanci, którzy niezwłocznie pojechali za kierującym, zatrzymując go do kontroli drogowej. Samochodem jechał 25-letni obywatel Turcji, który swoje zachowanie tłumaczył brakiem widoczności pieszego na pasach. Na szczęście nie doszło do potrącenia. Policjanci ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 1500 złotych i 15 punktami karnymi. Ponadto w trakcie kontroli okazało się, że 25-latek nie posiada żadnych dokumentów uprawniających go do wjazdu i pobytu na terenie Polski. Został on zatrzymany, a następnie przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Choć w tym konkretnym przypadku nie doszło do potrącenia, sytuacja ta jest przypomnieniem o konieczności zachowania szczególnej ostrożności przez kierowców w rejonie przejść dla pieszych i respektowania pierwszeństwa. Pamiętaj, że pieszy w zderzeniu z pojazdem zawsze jest na straconej pozycji. Nawet niewielka prędkość samochodu może stanowić zagrożenie dla jego życia lub zdrowia.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim