Brak zgody na agresję wobec funkcjonariuszy – 37-latek zatrzymany za atak na policjantów Data publikacji 26.06.2025 Powrót Drukuj Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 37-latkowi, który zaatakował policjantów podejmujących wobec niego interwencję. Mężczyzna usłyszał zarzuty karne. Odpowie za znieważenie funkcjonariuszy, naruszenie ich nietykalności cielesnej oraz stosowanie gróźb, w celu zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych. Dalsze decyzje w sprawie podejmie prokurator, a następnie sąd.

We wtorek (24 czerwca) kilka minut po północy, do dyżurnego krośnieńskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwych mężczyznach, którzy zaczepiają i atakują osoby przebywające w parku 1000-lecia w Krośnie Odrzańskim.

Gdy policjanci dotarli na miejsce, nie zastali zgłaszającego, ale dzięki miejskiemu monitoringowi namierzyli odpowiadające rysopisowi osoby. Gdy tylko funkcjonariusze otworzyli drzwi nieoznakowanego radiowozu i przedstawili się jako policjanci, jeden z mężczyzn ich zaatakował. Nie reagował na żadne polecenia oraz wezwania do zachowania zgodnego z prawem, kopał i wielokrotnie usiłował uderzyć policjantów w głowę. Ponadto przez cały czas wyzywał funkcjonariuszy i groził pozbawieniem życia, zmuszając do zaniechania wobec niego czynności służbowych. Wobec agresora policjanci zastosowali siłę fizyczną oraz użyli pałki służbowej, a gdy to okazało się niewystarczające podjęli decyzję o użyciu wobec niego ręcznego miotacza gazu. To skutkowało obezwładnieniem mężczyzny, a następnie jego zatrzymaniem.

W toku prowadzonych czynności policjanci przesłuchali również osoby, które tego dnia były zaczepiane w parku przez mężczyznę. Jak wynikało z ich relacji miał on być natarczywy wobec znajdującej się na ławce kobiety, ubliżać jej, a także uderzać w głowę. Gdy na sytuację zareagował przebywający z nią mężczyzna, został on również uderzony przez nieznajomego. Na szczęście nie wymagali oni pomocy medycznej.

W środę (25 czerwca) 37-latek usłyszał zarzut znieważenia policjantów, a także naruszenia ich nietykalności cielesnej i wywierania wpływu na czynności służbowe, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. Ponadto z uwagi, że sytuacja do której doszło wobec osób znajdujących się w parku stanowi czyn ścigany z oskarżenia prywatnego, policjanci wystąpili do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim o objęcie tego czynu ściganiem z urzędu.

Teraz 37-latkowi grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprawa będzie miała finał w sądzie.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim