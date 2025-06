Policjanci kontrolują autokary, by dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do celu Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze krośnieńskiej drogówki regularnie kontrolują autokary przed wyjazdami, zwłaszcza w przypadku wycieczek szkolnych lub przedszkolnych. Zgłoszenie, jakie otrzymują funkcjonariusze, najczęściej pochodzą od organizatora. Pamiętajmy, że z taką prośbą może zwrócić się każdy, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo podróżujących.

Okres wiosenny to czas wzmożonych wyjazdów. Aby dzieci i młodzież bezpiecznie mogły wyjechać w podróż, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kontrolują autokary, sprawdzając ich stan technicznych, wyposażenie oraz dokumenty pojazdu. Mundurowi między innymi zwracają uwagę na prawidłowość działania świateł, awaryjnego otwierania drzwi, stanu ogumienia, a także czy za przednią i tylną szybą znajduje się tabliczka informująca, iż autobusem przewożona jest zorganizowana grupa dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat. Kontroli poddawany jest również sam kierowca, jego stan trzeźwości, uprawnienia do kierowania oraz to czy ma ważną licencję na przewóz osób i czas jego pracy. Podczas dwóch kontroli, które policjanci ruchu drogowego przeprowadzili w poniedziałek (23 czerwca) w Bobrowicach i Gubinie, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i dzieci bezpiecznie mogły ruszyć w drogę.

Przypominamy, że kontrolę autokaru przed wyjazdem może zgłosić każdy. Jeśli wiemy, że organizator nie zaplanował jej wcześniej, a mamy wątpliwości co do kierowcy, który ma wieźć dzieci, bądź co do samego autobusu, którym przyjechał, zadzwońmy. Wprawdzie takie nagłe zgłoszenie opóźni wyjazd, ale rozwieje wątpliwości i pozwoli uniknąć tragedii. Lepiej mieć pewność, że dzieci wyruszyły w podróż sprawnym autokarem i z odpowiedzialną osobą.

Zgłoszenia przyjmowane są:

- pod numerem telefonu 47 794 52 47, 47 794 52 45 lub 47 794 52 11,

- dla miasta i gminy Gubin pod numerem telefonu 47 794 54 11.



Polecamy również stronę Bezpieczny Autobus. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu lub autokaru, żeby otrzymać raport z informacją czy pojazd, którym będą jechać Państwa dzieci, ma ważne badania techniczne, aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Informacje o autobusie można otrzymać całkowicie bezpłatnie.





komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim