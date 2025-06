Lubuscy policjanci namierzyli 42-latka, który był poszukiwany ENA oraz listami gończymi Data publikacji 24.06.2025 Powrót Drukuj Skrupulatna analiza materiału operacyjnego oraz wzorowa współpraca lubuskich policjantów z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku, Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz europejską siecią policyjną ENFAST doprowadziła do ustalenia i zatrzymania ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzny. 42-latek był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania oraz dwoma listami gończymi do sprawy kradzieży ciężarówek oraz paserstwa.

Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, popularnie zwani „poszukiwaczami”, to funkcjonariusze, których głównym zadaniem jest ustalanie miejsca pobytu, a następnie zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W ostatnim czasie intensywnie pracowali nad sprawą poszukiwawczą za 42-latkiem, który od listopada 2024 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania oraz dwoma listami gończymi do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku. Jest on podejrzewany o kradzieże ciężarówek oraz paserstwo, do których miało dochodzić od 2019 do 2024 roku na terenie Polski i Niemiec. Lubuscy policjanci prowadząc intensywne czynności operacyjno - rozpoznawcze doprowadzili do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego. Ogromne zaangażowanie, skuteczna weryfikacja wielu informacji, a przede wszystkim wzorowa współpraca z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku, funkcjonariuszami Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji oraz europejską siecią policyjną ENFAST doprowadziła do przełomu w sprawie.

Okazało się, że ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości 42-latek przebywa na terenie Holandii. Ustalenia lubuskich "poszukiwaczy” zostały potwierdzone przez policjantów, działających w ramach sieci ENFAST. Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy holenderskiej Policji, a przed kilkoma dniami, po dopełnieniu procedur ekstradycyjnych został przekazany polskim policjantom. Konwój 42-latka został zorganizowany i przeprowadzony przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz Komendy Stołecznej Policji. Zatrzymany mężczyzna decyzją sądu został aresztowany, dlatego po przylocie do Polski został przetransportowany i osadzony w zakładzie karnym.

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto / video: sierżant Przemysław Furgała

Komenda Stołeczna Policji