Światowy żużel zawitał do Gorzowa. Lubuscy policjanci zabezpieczali Speedway Grand Prix Data publikacji 22.06.2025 Powrót Drukuj Wiele sił i środków policyjnych zaangażowanych było w zabezpieczanie żużlowego Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim. W sobotę (21 czerwca) miłośnicy „czarnego sportu” mogli podziwiać zmagania najlepszych żużlowców świata. Dzięki zaangażowaniu lubuskich policjantów i postawie kibiców, to sportowe wydarzenie minęło bezpiecznie.

W sobotni wieczór (21 czerwca) oczy całego żużlowego świata były skupione na Gorzowie Wielkopolskim. W tym dniu odbywała się bowiem szósta runda żużlowego Speedway Grand Prix. Do Gorzowa przybyli kibice z Polski jak i z zagranicy, aby na stadionie imienia Edwarda Jancarza oglądać zmagania najlepszych zawodników na świecie. Każda osoba, która brała udział w tym wyjątkowym wydarzeniu sportowym, chciała dwóch rzeczy – obejrzeć ciekawą rywalizację żużlowców oraz bezpiecznie dotrzeć na i wrócić ze stadionu. Realizacja pierwszej kwestii leżała po stronie zawodników, natomiast druga to już sprawa policjantów i kibiców. Mundurowi do zabezpieczenia Speedway Grand Prix byli doskonale przygotowani. Szczegółowo zaplanowali działania, aby już podczas sobotniego wieczoru, profesjonalnie i skutecznie zapewnić bezpieczeństwo zarówno kibicom jak i mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego.

Dzięki zaangażowaniu policjantów z wielu pionów, ale także postawie kibiców, szósta runda Speedway Grand Prix minęła spokojnie, bez niepokojących incydentów. Podobnie jak w latach ubiegłych, za sprawny ruch pojazdów odpowiedzialni byli policjanci drogówki, którzy służyli pomocą kierowcom zmierzającym na stadion oraz osobom mieszkającym w jego rejonie. Wiele osób, zdecydowało się dostać na zawody piechotą, dlatego też konieczne było zaangażowanie policyjnych patroli pieszych. Funkcjonariusze prewencji i sztabu Policji, wspierani przez kolegów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim dbali o porządek publiczny i reagowali na wszelkie nieodpowiedzialne zachowania kibiców. W przypadku wystąpienia poważniejszych zdarzeń i przestępstw, w gotowości do działań byli policjanci pionu kryminalnego.

Dzięki lubuskim stróżom prawa sobotnie sportowe wydarzenie minęło bezpiecznie. Duża w tym zasługa także samych kibiców, którzy wykazali się odpowiedzialną i spokojną postawą.

Opracował: aspirant Mateusz Sławek

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim