Wywołał fałszywy alarm bombowy - został zatrzymany przez policjantów Data publikacji 18.06.2025 Powrót Drukuj Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy 112 i poinformował, że w samochodzie zaparkowanym pod jednym z marketów znajduje się bomba. Szybkie i zdecydowane działania policjantów doprowadziły do zatrzymania podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu bombowego. Informacja nie została potwierdzona. 46-latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie stanie przed sądem, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek (16 czerwca) do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wpłynęła informacja o mężczyźnie, który zadzwonił na numer alarmowy 112 i przekazał informacje, że pod jednym z marketów na terenie miasta w zaparkowanym pojeździe znajduje się ładunek wybuchowy. Policjanci od razu przystąpili do działań, aby zweryfikować prawdziwość tej informacji oraz dotrzeć do osoby, która telefonowała w tej sprawie. Pilnie udali się we wskazanie miejsce, aby dokonać jego sprawdzenia, jednocześnie ustalali tożsamość mężczyzny. Na rezultaty pracy funkcjonariuszy nie trzeba było długo czekać, bardzo szybko ustalili dane dzwoniącego. Po wykonaniu wszystkich czynności okazało się, że alarm był fałszywy, a dalsze działania były skierowane na ustalenie miejsca przebywania mężczyzny, który został zatrzymany po dwóch godzinach. Przy 46-latku ujawniono dwa telefony komórkowe i po wykonaniu czynności potwierdzono, że z jednego z nich było wykonane połączenie do centrum powiadamiania ratunkowego.

46-letni mieszkaniec Żagania trafił do policyjnego aresztu. Wykonano z nim wszystkie czynności, w prokuraturze podejrzany usłyszał zarzut wywołania fałszywego alarmu bombowego. Przestępstwo to jest zagrożone kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Przypominamy, że numer alarmowy 112 nie jest miejscem do żartów, służy do tego, aby powiadamiać służby o nagłych sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu.

podkomisarz Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu