Włamanie i straty na ponad ćwierć miliona. Podejrzani zatrzymani, pieniądze i biżuteria odzyskane Data publikacji 18.06.2025 Powrót Drukuj Gorzowscy policjanci zatrzymali dwie osoby, które mają związek ze sprawą włamania do mieszkania. Podczas nieobecności właścicieli zginął sejf z pieniędzmi oraz biżuterią o łącznej wartości ponad ćwierć miliona złotych. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, drugi odpowie za paserstwo. Prokurator zdecydował o objęciu podejrzanych dozorem.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (15 czerwca) w czasie nieobecności właścicieli. Do mieszkania w centrum Gorzowa Wielkopolskiego wszedł sprawca, który zabrał sejf z pieniędzmi i biżuterią. Łącznie straty wyniosły ponad ćwierć miliona złotych. Kiedy właściciele wrócili do mieszkania, zorientowali się, ze ktoś ich okradł, bo drzwi nie były zamknięte na klucz. Na miejsce wezwano policjantów. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady, które mogły pomóc w ustaleniu sprawców włamania. Dzięki zebranym informacjom i pracy operacyjnej ustalono dwie osoby, które maja związek ze sprawą.

Gorzowscy kryminalni już kolejnego dnia, w poniedziałek (16 czerwca) w godzinach porannych zatrzymali na terenie powiatu słubickiego 30-latka. Dzięki szybkiemu działaniu policjanci zabezpieczyli przy nim 50 tysięcy euro. Tego samego dnia w Gorzowie Wielkopolskim kryminalni zatrzymali 36-latka, który miał w miejscu zamieszkania biżuterię i część pieniędzy. Obaj trafili do komendy, a następnie na czynności procesowe do gorzowskiej prokuratury rejonowej, gdzie złożyli wyjaśnienia.

Zatrzymany w powiecie słubickim mężczyzna znał pokrzywdzonego. Prokurator przedstawił mu zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat więzienia. 36-latek usłyszał zarzut paserstwa. Przestępstwo to jest zagrożone karą 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator w obu przypadkach zastosował wobec podejrzanych dozór.



komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim