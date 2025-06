Ponad 200 punktów karnych dla pirata drogowego, który uciekał przed policjantami Data publikacji 06.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci ze strzeleckiej drogówki zatrzymali pirata drogowego, który próbował uniknąć kontroli drogowej. Kierowca uciekając przed mundurowymi w nieoznakowanym radiowozie „ścinał” zakręty i zjeżdżał na lewy pas powodując ogromne zagrożenie. Pędził nawet 200 km/h, nie zwalniając nawet w obszarze zabudowanym. Dzięki dużemu opanowaniu i profesjonalizmowi policjantów, pościg nie trwał długo. Po kilkunastu kilometrach kierowca osobowego mercedesa zakończył próbę ucieczki w przydrożnym rowie.

W czwartek (5 czerwca) kilka minut po godzinie 8 policjanci strzeleckiej drogówki, którzy patrolowali ulice Strzelec Krajeńskich zauważyli kierowcę osobowego mercedesa, który na ich widok gwałtownie skręcił i przyspieszył. Przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych policjanci dali sygnał do zatrzymania. Kierowca jednak zbagatelizował polecenia mundurowych i zaczął uciekać. Informacja o próbie zatrzymania mercedesa trafiła również do pozostałych patroli znajdujących się w pobliżu. Do działań w tym zakresie włączył się między innymi patrol drogówki w nieoznakowanym radiowozie. Kierujący mercedesem uciekając przed policjantami nie zwalniał nawet jadąc ulicami Strzelec Krajeńskich oraz innych miejscowości. Jego skrajna nieodpowiedzialność mogła skończyć się tragedią dla niewinnych przechodniów, którzy w zderzeniu z rozpędzonym autem mogli doznać poważnych obrażeń ciała, a nawet stracić życie. Zagrożenie w takiej sytuacji jest duże dla wszystkich. Osoba, która nie zatrzymuje się do kontroli drogowej naraża policjantów, pozostałych uczestników ruchu drogowego, ale także siebie. Kierowca uciekał ulicami Strzelec Krajeńskich, a następnie pędził drogami powiatowymi przez miejscowości Sławno i Sarbiewo . Popełnił przy tym wiele wykroczeń. Wyprzedzał na skrzyżowaniu, jechał lewym pasem, a nawet chodnikiem, pędził ponad 140 km/h w terenie zabudowanym i niemal 200 km/h drogą powiatową. Dzięki jednak dużemu opanowaniu i profesjonalizmowi strzeleckich policjantów pościg nie trwał długo. Zakończył się po kilku minutach na drodze niedaleko miejscowości Górecko. Kierowca mercedesa stracił panowanie na nierównej nawierzchni i wypadał z drogi. Okazało się, że autem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 50 i 35 lat. Obaj doznali niewielkich obrażeń ciała, zostali przewiezieni do szpitala na badania. W aucie, którym uciekali policjanci zabezpieczyli narkotyki. W tej chwili mundurowi zanalizują zgromadzony materiał dowodowy, który pozwoli ustalić który z nich był kierowcą. W tym przypadku mówimy o niezatrzymaniu się do kontroli i posiadaniu środków odurzających. Trwa również analiza zapisu z policyjnej kamery zamontowanej w nieoznakowanym radiowozie pod kątem popełnionych wykroczeń w ruchu drogowym. Wstępnie policjanci wyliczyli, że pirat drogowy w mercedesie nazbierał ponad 200 punktów karnych. Za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, posiadanie narkotyków i szereg wykroczeń drogowych grożą mu 3 lata pozbawienia wolności i wysoka grzywna.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich