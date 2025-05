„Jadymy dla Laury” – podróż policjantów ze Śląska po zdrowie małej Laury Data publikacji 30.05.2025 Powrót Drukuj Ich podróż zaczęła się źle – awarią jednego z rowerów po przejechaniu zaledwie kilometra - ale dobrze skończyła bo dotarli cali i zdrowi chociaż pogoda ich nie rozpieszczała. Mamy nadzieję, że tak samo będzie z Laurą... źle się zaczęło bo przyszła choroba ale wierzymy, że wkrótce zbiórka się zakończy i mała bohaterka, która jeszcze nieświadomie, ale potrafiła zjednoczyć wielu ludzi i pobudzić ich do działania, wkrótce wyzdrowieje.

Podinspektor Michał Zielonka i aspirant sztabowy Mariusz Pawlak to bohaterowie akcji "Jadymy dla Laury", którą sami wymyślili! Gdy dowiedzieli się, że córeczka naszego kolegi młodszego aspiranta Marcina Wolniewicza jest chora, a w walce o jej powrót do zdrowia potrzebna jest ogromna suma pieniędzy, postanowili zadziałać. Ale nie tak zwyczajnie poprzez tylko wrzucenie pieniędzy do skarbonki. Postanowili zrobić coś, co zwróci uwagę wielu ludzi w całym kraju na potrzebę ratowania zdrowia Laury.

Oprócz zbiórki pieniędzy na leczenie postanowili promować zdrowy tryb życia i zaplanowali wycieczkę rowerową ze Śląska, gdzie mieszkają i pracują, aż na Ziemię Lubuską, do Zielonej Góry. Starannie wszystko zaplanowali i przewidzieli! Wszystko oprócz nieoczekiwanych awarii i pogody, która przez całą drogę ich nie rozpieszczała.

Zaczęło się kiepsko, bo po przejechaniu zaledwie kilometra, w jednym z rowerów pękł łańcuch. Niedzielny poranek i znikąd pomocy. Na szczęście znaleźli się fachowcy, którzy pomimo wolnego dnia pomogli, gdy dowiedzieli się o inicjatywie policjantów. Kolejne przeszkody na drodze do celu to deszczowa aura i silny wiatr, który towarzyszył „rajdowcom” niemal przez całą drogę. Ale dali radę i dojechali dokładnie tak jak zaplanowali.

W piątek (30 maja) spotkali się z Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze młodszym inspektorem Tomaszem Szudą oraz Laurą i jej rodzicami. Był czas na kawę, wspólne zdjęcia i relację z podróży. Po spotkaniu podinspektor Michał Zielonka i aspirant sztabowy Mariusz Pawlak wspólnie z podkomisarzem Piotrem Kuśką przedstawicielem Niezależnego Samorządnego Związku Policjantów Szkoły Policji w Katowicach, który wspierał rowerzystów w trasie, wrócili do Katowic.

Pożegnaliśmy się, ale nie na długo. Panowie wrócą do nas we wrześniu, gdy na czas Winobrania, przyjadą ze słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach, aby wesprzeć nas w służbie. Podinspektor Michał Zielonka i aspirant sztabowy Mariusz Pawlak, mają wielkie serca i jako nauczyciele w Szkole Policji dali przyszłym policjantom wspaniały przykład empatii i zaangażowania. Dziękujemy!

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze