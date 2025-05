Ćwiczymy, by stawać się bardziej skutecznym w zapewnianiu bezpieczeństwa Data publikacji 28.05.2025 Powrót Drukuj Społeczeństwo wymaga, aby działania Policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo były profesjonalne i co najważniejsze skuteczne. Szczególnie w sytuacjach, gdy dochodzi do zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego, groźnego pożaru czy ujawnienia ładunku wybuchowego. Dlatego też niezbędne są ćwiczenia i szkolenia, podczas których mundurowi doskonalą swoje umiejętności. Takie ćwiczenia w czwartek (28 maja) lubuscy policjanci wspólnie ze strażakami przeprowadzili na Arenie Gorzów.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych oraz w celu doskonalenia współpracy służb odpowiedzialnych za reagowanie w sytuacjach kryzysowych Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zorganizował ćwiczenia dowódczo – sztabowe pod nazwą „Bezpieczna Arena”. Całe przedsięwzięcie odbyło się w czwartek (28 maja), a miejscem ćwiczeń była największa w regionie, nowoczesna hala widowiskowo – sportowa „Arena Gorzów”. W działaniach szkoleniowych wzięło udział ponad 300 osób - poza lubuskimi policjantami aktywnie uczestniczyli również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, pracownicy ochrony zabezpieczający imprezy masowe, studenci Akademii imienia Jakuba z Paradyża oraz uczniowie klas mundurowych gorzowskich szkół średnich. Kierującym ćwiczeniami dowódczo - sztabowymi był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Tomasz Zgirski. Głównymi celami ćwiczeń było przede wszystkim sprawdzenie i doskonalenie:

gotowości Policji do fizycznego zabezpieczenia imprezy sportowej,

współdziałania służb podczas prowadzenia akcji ratunkowej

kierowania działaniami w przypadku naruszenia porządku publicznego, sprawdzenie systemów łączności i wymiany informacji

wykorzystania funkcjonariuszy pododdziałów zwartych oraz policyjnych pirotechników,

kompetencji sił policyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

W trakcie ćwiczeń symulowano sytuacje kryzysowe, które mogą wystąpić podczas dużych wydarzeń, takich jak mecze piłkarskie, koncerty czy festyny. Policjanci oraz strażacy analizując potencjalne zagrożenia, wypracowywali decyzje i wdrażali działania zgodne z przyjętymi planami zabezpieczenia. Kluczowym aspektem była także komunikacja między służbami – zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

Scenariusz ćwiczeń obejmował trzy epizody związane z zabezpieczeniem meczu piłki nożnej halowej. Pierwszy epizod dotyczył bójki na trybunach między kibicami zwaśnionych drużyn, którzy zaczęli rzucać w siebie przedmiotami i niszczyć wyposażenie obiektu. Kierujący działaniami ochroniarzy poprosił o pomoc Policję, której funkcjonariusze w pododdziale zwartym przystąpili do rozdzielenia zwaśnionych stron i izolacji najbardziej agresywnych osób, dzięki czemu ratownicy mogli szybko udzielić pomocy osobom poszkodowanym. W drugim epizodzie ćwiczeń na podziemnym parkingu doszło do pożaru autobusu. Dym szybko się rozprzestrzeniał i w konsekwencji niezbędna była ewakuacja wszystkich osób znajdujących się na terenie obiektu, po której strażacy prowadzili akcję gaśniczą, dzięki której szybko i profesjonalnie zneutralizowano zagrożenie. Ostatnim epizodem, który podjęto podczas ćwiczeń, było ujawnienie na terenie hali urządzenia z materiałem wybuchowym. Po uzyskaniu takiej informacji, natychmiast została podjęta decyzja o przerwaniu sportowej imprezy i ewakuacji uczestników. Później do akcji przystąpili policyjni pirotechnicy, którzy przy wykorzystaniu specjalistycznego robota zabezpieczyli odnaleziony ładunek wybuchowy.

Wspólne ćwiczenia to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale przede wszystkim świadoma inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników imprez masowych. Tylko dzięki zgranym działaniom wszystkich służb możemy skutecznie i szybko reagować na potencjalne zagrożenia. Ćwiczenia dowódczo-sztabowe pozwalają również na identyfikację obszarów wymagających poprawy, doskonalenie planów operacyjnych oraz sprawdzenie realnych możliwości współdziałania w warunkach silnego stresu i presji czasu. Dają także możliwość przećwiczenia sytuacji wyjątkowych, które trudno przewidzieć, ale które mogą realnie zagrozić bezpieczeństwu uczestników imprez masowych. Czwartkowe przedsięwzięcie odbyło się dzięki gościnności i przychylności Areny Gorzów oraz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Tego typu przedsięwzięcia będą kontynuowane i rozwijane, aby sprostać dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i rosnącym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

komisarz Maciej Kimet

video: młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim