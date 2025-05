Policjanci zabezpieczyli podróbki warte ponad 160 tysięcy złotych Data publikacji 26.05.2025 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zabezpieczyli kilkadziesiąt torebek oraz kilkaset różnego rodzaju zabawek, na których umieszczono podrobione znaki towarowe. Ich wartość oszacowano na ponad 160 tysięcy złotych. Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz policjantów z Żar możliwe było przeprowadzenie skutecznych działań.

Funkcjonariusze specjalizujący się walką z przestępczością gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w wyniku pracy operacyjnej ustalili, że na przygranicznym bazarze w Łęknicy mogą być sprzedawane podrabiane torebki oraz zabawki. Zebrany materiał pozwolił przeprowadzić działania skierowane przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej wspólnie z kolegami z żarskiej jednostki zabezpieczyli na bazarze kilkadziesiąt podrabianych torebek oraz kilkaset różnego rodzaju zabawek bezprawnie oznaczonych zastrzeżonymi logotypami znanych marek. Obecny podczas czynności biegły stwierdził, że wartość oryginalnych odpowiedników to ponad 160 tysięcy złotych. Zabezpieczone rzeczy zostały wycofane z obrotu i nie trafią do sprzedaży.

Handel podrobionymi towarami to oszustwo wobec konsumentów, ale także naruszenie praw własności intelektualnej, które negatywnie wpływa na legalny rynek. Dlatego apelujemy do konsumentów o rozwagę podczas zakupów. Zachowajmy ostrożność wobec ofert sprzedaży luksusowych produktów w wyjątkowo niskich cenach. Mogą one pochodzić z nielegalnych źródeł i nie spełniać żadnych standardów jakości.

Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi i uczynienie sobie z ich obrotu stałego źródła dochodu podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat.

młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim