Motocyklista na jednym kole - niebezpieczne zachowanie zarejestrowane przez monitoring Data publikacji 26.05.2025 Powrót Drukuj Piękna pogoda i pozornie dobre warunki do jazdy na motocyklu sprzyjają niestety częstszemu niż zazwyczaj podejmowaniu ryzykownych zachowań na drodze, dlatego przypominamy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o ostrożności i zwróceniu uwagi na innych. Bezpieczeństwo motocyklistów zależy przede wszystkim od ich odpowiedzialnych decyzji i przestrzegania podstawowych zasad. Jednakże przykładów brawury na drodze nie brakuje i jedno z takich ryzykownych i niebezpiecznych zachowań motocyklisty zarejestrowały ostatnio kamery miejskiego monitoringu.

Bezpieczeństwo motocyklistów to bardzo ważny temat, który dotyczy zarówno kierujących jednośladami, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Motocykliści muszą bacznie obserwować to, co dzieje się na drodze i przewidywać co może się wydarzyć, bo właśnie oni są bardziej narażeni, gdy dojdzie do kolizji czy wypadku. Dlatego też tak często podkreślamy, jak ważne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa, rozwaga i rozsądek, ale też odpowiednie przygotowanie do jazdy.



Przykład skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania dał ostatnio pewien motocyklista, który na jednej z głównych ulic Zielonej Góry popisywał się, jadąc na jednym kole. Te manewry zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu i kierujący został ukarany przez policjantów mandatem w wysokości 1000 zł.



Brawurowa jazda i agresywne manewry takie jak nagłe zmiany pasa ruchu, jazda slalomem między samochodami, jazda na jednym kole czy wyprzedzanie na zakrętach to zachowania, które znacząco zwiększają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń. Pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla wszystkich, zarówno dla pieszych, motocyklistów, jak i kierowców samochodów, ale dbanie o bezpieczeństwo wymaga od każdego z nich wzajemnego szacunku i uwagi. Motocyklistów przestrzegamy przed przecenianiem swoich umiejętności czy brawurową jazdą, która nierzadko może skończyć się upadkiem i utratą zdrowia. Chcąc nacieszyć się przyjemnością z jazdy jednośladem, nie zapominajmy o swoim bezpieczeństwie!



Najczęstsze zagrożenia dla motocyklistów:



- Nadmierna prędkość – zwiększa ryzyko poważnych wypadków.



- Brak doświadczenia – początkujący motocykliści mogą mieć trudności z przewidywaniem i odpowiednim reagowaniem na sytuacje na drodze.



- Przecenianie swoich umiejętności – podejmowanie ryzykownych manewrów.



- Nieostrożni kierowcy samochodów - wymuszenia pierwszeństwa przejazdu.



- Niebezpieczna nawierzchnia – dziury, mokra droga, piasek lub liście powodujące niebezpieczeństwo utraty przyczepności.



- Niedostosowanie stylu jazdy do warunków pogodowych - może prowadzić do poślizgu i utraty kontroli nad motocyklem.



Motocyklisto, pamiętaj! Unikanie ryzykownych zachowań może uratować życie – zarówno Twoje, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze