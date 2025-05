Biegamy i maszerujemy w szczytnym celu – „Wiosna na sportowo” lubuskich policjantów Data publikacji 23.05.2025 Powrót Drukuj Trochę biegu, trochę spaceru, dużo dobrego serca. Policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Wiosna na sportowo”. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w charytatywnej inicjatywie, która łączy ruch z realnym wsparciem dla podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Bez rywalizacji, bez podium – ale z poczuciem, że razem można naprawdę dużo.

W słoneczny, piątkowy poranek (23 maja) policjanci i pracownicy Policji zebrali się przed Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Cel był jeden – jak najliczniej wesprzeć akcję charytatywną zorganizowaną przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Komendę Główną Policji. Zasady „Wiosny na sportowo”, bo tak nazywa się te przedsięwzięcie są bardzo proste - wystarczy przez minimum 30 minut uprawiać dowolną aktywność – bieg, spacer, nordic walking, jazdę rowerem czy nawet rolki – a później zarejestrować ją i zgłosić organizatorom. Nie liczy się prędkość, czas czy dystans – liczył się gest, który przekłada na bezpośrednie wsparcie podopiecznych fundacji. Tego dnia kilkudziesięciu lubuskich funkcjonariuszy i pracowników Policji, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektorem Jerzym Czebreszukiem, dołożyło swoją „cegiełkę” do tej szczytnej inicjatywy. Biegliśmy, maszerowaliśmy i jeździliśmy na rowerze po gorzowskim Zawarciu - w świetnej atmosferze i uśmiechem na ustach. W tej akcji nie było podium, nie było pucharów – a jednak każdy uczestnik mógł poczuć się zwycięzcą. Satysfakcja z udziału i świadomość, że nawet najprostszy gest może mieć znaczenie, to nagrody, których nie da się wycenić. Policjanci dobrze wiedzą, że codzienność rodzin poległych kolegów i koleżanek bywa trudna. Dlatego właśnie tego typu inicjatywy – choć z pozoru symboliczne – mają ogromną wartość. „Wiosna na sportowo” to również okazja do integracji środowiska policyjnego w zupełnie innym wymiarze. Z dala od radiowozów, notatników i raportów – za to blisko ludzi, w ruchu i z uśmiechem.

Akcja trwa do 15 czerwca, więc każdy, kto jeszcze nie dołączył, ma na to czas. Zapisy do akcji na stronie internetowej: WIOSNA NA SPORTOWO.

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim