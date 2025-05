Kradzież flagi i bójka na meczu – trzech mężczyzn usłyszało zarzuty karne Data publikacji 20.05.2025 Powrót Drukuj W trakcie sobotniego meczu piłki nożnej (10 maja) pomiędzy Carina Gubin, a KS Karkonosze Jelenia Góra doszło do zdarzenia, podczas którego kibice gości wbiegli na murawę boiska chcąc zerwać flagę klubową gospodarzy. Pomiędzy kibicami obu drużyn doszło do bójki, po której kibicie gości wraz z flagą drużyny przeciwnej wrócili do swojego sektora. Zachowanie osób, zakwalifikowane zostało jako występek o charakterze chuligańskim. Do sprawy zatrzymanych zostało trzech mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty karne.

W sobotę (10 maja) na stadionie miejskim w Gubinie rozegrany został mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Carina Gubin, a KS Karkonosze Jelenia Góra. Podczas wydarzenia, które zgromadziło blisko 250 kibiców, nie wszystkim zależało na tym, aby spotkanie odbyło się w sportowej atmosferze. W 77. minucie meczu trzech kibiców gości wbiegło na murawę boiska. Następnie po dobiegnięciu do ogrodzenia sektora gospodarzy, usiłowali zerwać z niego flagę z nazwą i barwami klubowymi Cariny Gubin. W tym czasie z sektora gości dołączyli koledzy, co doprowadziło do starcia między kibicami obu drużyn. W wyniku tego zamieszania kibice gości zerwali flagę z ogrodzenia i wraz z nią powrócili do swojego sektora. Z uwagi na zachowanie kibiców na prośbę organizatora, konieczna była interwencja policjantów. Wejście funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim do sektora gości, skutkowało odrzuceniem poza ogrodzenie, zerwanej chwilę wcześniej flagi. Została ona zabezpieczona przez służby porządkowe. Po przywróceniu przez policjantów ładu i porządku na stadionie, sędzia główny wznowił mecz. W związku ze zdarzeniem policjanci wylegitymowali ponad 40 osób, a także ustalili dane tych, które jako pierwsze wbiegły na murawę.

Dzięki zaangażowaniu oraz podjęciu szybkich, skutecznych i intensywnych działań operacyjnych, w poniedziałek (12 maja) krośnieńscy policjanci zatrzymali jednego z uczestników zajścia na terenie województwa dolnośląskiego. Kolejnych dwóch zostało zatrzymanych we wtorek (13 maja). 20-latkowie oraz 33-latek zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim na czynności. Usłyszeli oni zarzuty usiłowania i kradzieży szczególnie zuchwałej flagi klubowej oraz udziału w bójce z kibicami drużyny przeciwnej. Ich czyny zakwalifikowanie zostały jako występek o charakterze chuligańskim. Wobec mężczyzn prokurator zastosował dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z podejrzanymi oraz świadkami, a także udziału w meczach piłkarskich. Sprawa ma charakter rozwojowy.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim