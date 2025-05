Ślubowali na sztandar, by służyć Narodowi Data publikacji 15.05.2025 Powrót Drukuj Lubuska Policja zasiliła swe szeregi kolejnymi funkcjonariuszami, którzy w czwartek (15 maja) złożyli uroczyste ślubowanie. Było to podniosłe wydarzenie zarówno dla nowych policjantów, jak i ich rodzin. Służba w niebieskim mundurze to bowiem duma, honor, ale także ogromna odpowiedzialność. Podczas uroczystości wyróżniono także doświadczonych policjantów, którzy w swojej służbie wykazywali się profesjonalizmem i zaangażowaniem.

Duma, honor oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności – takie emocje towarzyszyły pięciu nowo przyjętym policjantom, którzy w czwartek (15 maja) powtarzając słowa roty, złożyli uroczyste ślubowanie. Już niebawem młodzi funkcjonariusze trafią na kurs podstawowy do szkoły Policji, gdzie poznają tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w swojej macierzystej komendzie. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, ale przede wszystkim podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym.

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk zwrócił się do nowych funkcjonariuszy, aby z dumą i honorem nosili policyjny mundur, a kierując się słowami Roty pamiętali, że każdy ich krok, każda czynność mają znaczenie. Życzył im również wytrwałości, determinacji i siły w realizacji policyjnej misji. Słowa do ślubujących policjantów skierował również Wojewoda Lubuski Marek Cebula, który w imieniu swoim oraz wszystkich Lubuszan pogratulował funkcjonariuszom wstąpienia w szeregi Policji, życząc, by służba przynosiła im wielką satysfakcję z niesienia pomocy społeczeństwu.

Podczas uroczystości ślubowania miało miejsce jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie. 13 lubuskich policjantów zostało nagrodzonych za trud, profesjonalizm i zaangażowanie wkładane w codzienną służbę. Wyróżnieni funkcjonariusze otrzymali medale „Za zasługi dla Policji” oraz odznaki „Zasłużony Policjant” przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowo przyjętym policjantom życzymy powodzenia w nadchodzącej służbie, a wyróżnionym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

komisarz Maciej Kimet

video: młodszy aspirant Oskar Stroński

foto: młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim