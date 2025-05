Podpalacz zatrzymany dzięki pracy kryminalnych Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj Gorzowscy policjanci zatrzymali podejrzanego o podłożenie ognia w kilku miejscach w centrum miasta. Dzięki pracy operacyjnej kryminalni dotarli do mężczyzny, który usłyszał już zarzuty. Straty spowodowane jego działaniem to kilkanaście tysięcy złotych.



Funkcjonariusze kryminalni z I Komisariatu Policji pracowali nad sprawą podpaleń, do których doszło wieczorem 1 maja. Służby zostały poinformowane o pożarze kontenerów na śmieci przy ulicy Chrobrego około godziny 21. Na miejsce ruszyli strażacy i policjanci. Gdy mieszkańcy zgłosili kolejne pożary kontenerów, także w centrum miasta, było pewne, że nie jest to dziełem przypadku. W poszukiwania ruszyły patrole, również te nieumundurowane. Tej nocy nikogo jednak nie zatrzymano. Ostatnie zgłoszenie pożaru było po godzinie 23, łącznie paliły się kontenery w 5 miejscach.



Sprawą zajęli się policjanci kryminalni, którzy zabezpieczyli monitoring, na którym widać było działanie podejrzanego mężczyzny. Nagranie nie pozwalało jednak na rozpoznanie, ale odpowiedziało na wiele pytań. Praca operacyjna doświadczonych funkcjonariuszy zakończyła się ustaleniem danych osobowych podejrzanego i zatrzymaniem 50-latka w środę (7 maja). Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty zniszczenia mienia, za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. W dwóch przypadkach prowadzone są jeszcze czynności. Podejrzany nigdy wcześniej nie był karany za podobne przestępstwa. Swojego zachowania nie potrafił wytłumaczyć.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim